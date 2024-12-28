موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب أولد ترافورد، مواجهة قوية ين مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد مانشستر يونايتد، لتحقيق الفوز على نيوكاسل ومصالحة جماهيره، وذلك بعد الخسارة في آخر مباراتين، وسيطمح إلى العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، بينما يسعى نيوكاسل، لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة للاقتراب خطوة جديدة نحو المربع الذهبي.

مانشستر يونايتد ونيوكاسل

ويتواجد مانشستر يونايتد، في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 22 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نوتينجهام صاحب المركز الرابع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، نظيره نيوكاسل يونايتد، يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، من الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز - ليني يورو - هاري ماجواير.

خط الوسط: نصير مزراوي - كوبي ماينو - كاسيميرو - دالوت.

خط الهجوم: أماد ديالو - هويلاند - جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي عبر قناة bein Sports HD 1.

وأسندت قناة bein sports، مهمة التعليق لمبارة مانشستر يونايتد ونيوكاسل إلى حفيظ دراجي.

جدول مباريات مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

30 ديسمبر 2024: (مانشستر يونايتد - نيوكاسل يونايتد) - الساعة 10:00 مساءً

5 يناير 2025: (ليفربول - مانشستر يونايتد) - الساعة 6:30 مساءً

16 يناير 2025: (مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون) - الساعة 10:00 مساءً

19 يناير 2025: (مانشستر يونايتد - برايتون) - الساعة 4:00 مساءً

26 يناير 2025: (فولهام - مانشستر يونايتد) - الساعة 9:00 مساءً

2 فبراير 2025: (مانشستر يونايتد - كريستال بالاس) - الساعة 4:00 مساءً

16 فبراير 2025: (توتنهام هوتسبر - مانشستر يونايتد) - الساعة 6:30 مساءً

22 فبراير 2025: (إيفرتون - مانشستر يونايتد) - الساعة 2:30 مساءً

26 فبراير 2025: (مانشستر يونايتد - إبسويتش تاون) - الساعة 10:00 مساءً

8 مارس 2025: (مانشستر يونايتد - أرسنال) - الساعة 5:00 مساءً

15 مارس 2025: (ليستر سيتي - مانشستر يونايتد) - الساعة 5:00 مساءً

1 أبريل 2025: (نوتنجهام فورست - مانشستر يونايتد) - الساعة 8:45 مساءً

5 أبريل 2025: (مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي) - الساعة 4:00 مساءً

12 أبريل 2025: (نيوكاسل يونايتد - مانشستر يونايتد) - الساعة 4:00 مساءً

19 أبريل 2025: (مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون) - الساعة 4:00 مساءً

26 أبريل 2025: (بورنموث - مانشستر يونايتد) - الساعة 5:00 مساءً

3 مايو 2025: (برينتفورد - مانشستر يونايتد) - الساعة 5:00 مساءً

10 مايو 2025: (مانشستر يونايتد - وست هام يونايتد) - الساعة 5:00 مساءً

18 مايو 2025: (تشيلسي - مانشستر يونايتد) - الساعة 5:00 مساءً

25 مايو 2025: (مانشستر يونايتد - أستون فيلا) - الساعة 6:00 مساءً

كأس الاتحاد الإنجليزي

12 يناير 2025: (أرسنال - مانشستر يونايتد) - الساعة 5:00 مساءً

الدوري الأوروبي

23 يناير 2025: (مانشستر يونايتد - رينجرز) - الساعة 10:00 مساءً

30 يناير 2025: (ستياوا بوخارست - مانشستر يونايتد) - الساعة 10:00 مساءً

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