تطورات جديدة حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول.. مفاجأة

كشفت تقارير صحفية عن آخر مستجدات تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، حيث يرتبط بعقد ينتهي في يونيو 2025.

وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز بنهاية موسم 2025، مما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ في صفقة انتقال حر اعتبارًا من يناير المقبل.

محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

وذكرت شبكة "fichajes" الإسبانية أن ليفربول نجح بعد عدة أسابيع من المفاوضات في تجديد عقد محمد صلاح.

وأكدت أن النجم المصري محمد صلاح سيتواصل في كتابة قصته مع ليفربول، حيث توصل لاتفاق يجعله مرتبطًا بالنادي حتى عام 2028.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور سيضع حدًا لواحدة من أكثر القضايا إثارة في الفترة الأخيرة، وسيدعم مكانة محمد صلاح كأسطورة في ليفربول.

محمد صلاح- ليفربول

في سياق آخر، واصل محمد صلاح تألقه مع الريدز، حيث قاد الفريق لتحقيق فوز ثمين على ليستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، شارك صلاح في 27 هدفًا خلال 17 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم (16 هدفًا و11 تمريرة حاسمة)، وهو أقل بهدف واحد فقط مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد مشاركته في 32 مباراة (18 هدفًا و10 تمريرات حاسمة).

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد محمد صلاح للمشاركة مع نادي ليفربول تحت قيادة فريق أرني سلوت أمام منافسه نادي وست هام يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وستنطلق مواجهة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام منافسه وست هام يوم الأحد 29 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.



ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

ويرصد " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالآتي:

1- ليفربول، 39 نقطة.

2- تشيلسي، 35 نقطة.

3-آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 31 نقطة.

5- بورنموث، 28 نقطة.

6- أستون فيلا، 28 نقطة.

7- مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8- نيوكاسل، 26 نقطة.

9- فولهام، 25 نقطة.

10- برايتون، 25 نقطة.

11- توتنهام، 23 نقطة.

12- برينتفورد، 23 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14- وست هام، 20 نقطة.

15- إيفرتون، 17 نقطة.

16- كريستال بالاس، 16 نقطة.

17- ليستر سيتي، 14 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 12 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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