ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم ليفربول في الصيف مجانا

كشفت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن اقتراب نادي ريال مدريد من إتمام صفقة التعاقد مع الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول.

وينتهي عقد أرنولد مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتوصل النادي حتى الآن إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

يسعى ريال مدريد لتعزيز مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل، خاصة بعد تعرض داني كارفخال لإصابة قوية أدت إلى أزمة في هذا المركز.

أرنولد يقترب من ريال مدريد

ووفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن توقيع ريال مدريد مع أرنولد يبدو شبه مؤكد في الصيف المقبل.

على الرغم من أن نادي ريال مدريد يفضل التحلي بالحذر وعدم الإعلان عن نواياه بشكل علني، إلا أنه قد أبلغ ليفربول بالفعل برغبته في التفاوض على ضم اللاعب، والعملية تسير في الاتجاه الصحيح.

ليقربول وريال مدريد

وأكدت الصحيفة أن هناك توقعات كبيرة داخل النادي بأن يصبح أرنولد جزءًا من تشكيلة ريال مدريد في الموسم القادم.

ومع ذلك، أشارت بعض التقارير إلى أن ليفربول قد يصر على الاحتفاظ بأرنولد حتى نهاية الموسم، رغم قرب انتهاء عقده، خاصة وأن الفريق يتنافس حاليًا على جميع البطولات.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المقبلة أمام نظيره فالنسيا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد بقيادة الإسباني كارلو أنشيلوتي أمام نظيره فالنسيا ضمن فعاليات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني يوم الجمعة 3 يناير الجاري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد فالنيسا

ويستعرض " الموجز" جدول ترتيب الدوري الإسباني حتى الأن في الموسم الحالي على النحو التالي:



1. أتلتيكو مدريد، 41 نقطة.

2. ريال مدريد، 40 نقطة.

3. برشلونة، 38 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 36 نقطة.

5. فياريال، 30 نقطة.

6. مايوركا، 30 نقطة.

7. ريال سوسيداد، 25 نقطة.

8. جيرونا، 25 نقطة.

9. ريال بيتيس، 25 نقطة.

10. أوساسونا، 25 نقطة.



11. سيلتا فيجو، 24 نقطة.

12. رايو فاليكانو، 22 نقطة.

13. لاس بالماس، 22 نقطة.

14. إشبيلية، 22 نقطة.

15. ليجانيس، 18 نقطة.

16. ألافيس، 17 نقطة.

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