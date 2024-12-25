مواجهات نارية تنتظر ريال مدريد في يناير 2025 تحسم مصير الدوري الإسباني

عشاق نادي ريال مدريد حول العالم، يترقبون مباريات الفريق الملكي خلال الفترة القادمة المصيرية في صراع الفريق للفوز بالبطولات المختلفة وفي مقدمتها الدوري الإسباني الذي يتصارع علي صدارته مع أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

يسعي فريق تشيلسي لتحقيق الفوز خلال تلك المباريات لانتزاع صدارة البريميرليج من فريق ليفربول الذي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتي الأن برصيد 36 نقطة بنما يمتلك تشيلسي 34 نقطة.

مواجهات نارية تنتظر ريال مدريد في شهر يناير 2025

ريال مدريد ضد فالنسيا - 10 مساء -3 يناير - الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ديب مينيرا - 8 مساء - 6 يناير- كأس الملك

ريال مدريد ضد مايوركا - 9 مساء - 9 يناير - كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد لاس بالماس - 5:15 مساء -19 يناير - الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد سالزبورج - 10 مساء - 22 يناير - دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد بلد الوليد - 26 يناير - الدوري الإسباني - يتم تحديدها لاحقا

ريال مدريد ضد بريست - 10 مساء - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

موعد لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا

يلتقي فريق ريال مدريد أمام فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء 3 يناير 2025.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام فالنسيا

يمكنك مشاهدة لقاء ريال مدريد أمام فالنسيا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني

يتصد فريق أتلتيكو مدريد جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني ، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

أتلتيكو مدريد - 41 نقطة.

برشلونة - 38 نقطة.

ريال مدريد - 37 نقطة.

أتلتيك بلباو - 33 نقطة.

مايوركا - 30 نقطة.

فياريال - 27 نقطة.

ريال سوسيداد - 25 نقطة.

جيرونا - 25 نقطة.

أوساسونا - 25 نقطة.

سيلتا فيجو - 24 نقطة.

ريال بيتيس - 24 نقطة.

إشبيلية - 22 نقطة.

رايو فايكانو - 21 نقطة.

لاس بالماس - 19 نقطة.

ليجانيس - 18 نقطة.

خيتافي - 16 نقطة.

ألافيس - 16 نقطة.

إسبانيول - 15 نقطة.

بلد الوليد - 12 نقطة.

فالنسيا - 11 نقطة.

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