يترقب متابعو وعشاق الساحرة المستديرة، موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد والقنوات الناقلة لها، التي تجمعهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، يواصل تحضيراته لملاقاة نظيره وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ويبحث فريق ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت، عن انتصار جديد، لمواصلة تألقه في بطولة الدوري الإنجليزي بهذه المواجهة، ويأمل وست هام أيضًا في خطف الثلاث نقاط.

ويقدم لكم موقع الموجز، فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بجانب التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

ويحتضن ملعب لندن الأولمبي، مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، المقرر خوضها مساء يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر من عام 2024.

ويحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وست هام في هذا اللقاء الذي ينطلق صافرته في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة، و8:15 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

وتنقل أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام على النحو التالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566. الاستقطاب- عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054. الاستقطاب- أفقي. الترميز 27500.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد وست هام يونايتد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول ضد وست هام على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، بينما يأتي وست هام في المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

اقرأ أيضًا:

المتأهلون إلى نصف نهائي خليجي 26 والمنتخبات المودعة.. مفاجآت مثيرة

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك مع اقتراب رحيله؟..أرقام مثيرة