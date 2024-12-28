جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب ختام مباريات الجولة الـ 18

تترقب جماهير كرة القدم، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، عقب نهاية مباريات الجولة الـ 18 للبطولة التي اختتمت بمواجهة أرسنال ضد إيبسويتش تاون.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 42 نقطة بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني برصيد 36 نقطة ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباريات الجمعة 27 ديسمبر الجاري بختام الجولة الـ 18 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 42 نقطة

2. آرسنال، 36 نقطة.

3. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

4- نوتينجهام، 34 نقطة.

5. نيوكاسل ، 29 نقطة.

6. بورنموث، 29 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 28 نقطة.

8. فولهام ، 28

9. أستون فيلا، 28 نقطة.

10. برايتون، 26 نقطة.

11. برينتفورد، 24 نقطة.

12. توتنهام 23 نقطة

13. وست هام، 23 نقطة.

14. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

15. إيفرتون، 17 نقطة.

16.كريستال بالاس، 17 نقطة.

17. ولفرهامبتون، 15 نقاط.

18. ليستر سيتي، 14 نقطة.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي

أرسنال يتجاوز عقبة إيبسويتش تاون في ختام الجولة الـ 18

حقق فريق أرسنال الفوز ضد نظيره إيبسويتش تاون بهدف نظيف في ختام منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

تشكيل أرسنال ضد إيبسويتش تاون

حراسة المرمي: رايا

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- لويس.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل جيسوس- جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

تم نقل مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره فريق إيبسويتش تاون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم سيف الجزيري مع الزمالك قبل أزمة تهديد شكوى الفيفا؟..أرقام مثيرة

تطورات مثيرة حول صفقة بغداد بونجاح والأهلي قبل كأس العالم للأندية 2025