الحصاد الكامل لجوائز الأفضل من جلوب سوكر 2024.. فينيسيوس ويامال في المقدمة

شهدت جوائز جلوب سوكر تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، وذلك خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

أعلنت اللجنة المنظمة انتهاء تصويت الجماهير في 10 ديسمبر، وشهد الحفل مشاركة نجم كريستيانو رونالدو، وجود بيلينجهام وتيبو كورتوا ولامين يامال و المدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند.

فئات الجوائز بجلوب سوكر

أعلنت اللجنة المنظمة عن توزيع الجوائز في 8 فئات رئيسية، هي "أفضل لاعب" و"أفضل لاعبة" في العالم، و"أفضل نادٍ (رجال/سيدات)"، "أفضل مدرب"، "أفضل لاعب شاب"، و"أفضل لاعب أو فريق في الشرق الأوسط".

يرصد الموجز، في التقرير التالي حصاد جوائز جلوب سوكر وتأتي كالتالي..

لامين يامال يحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العالم

فاز الإسباني يامين لامال لاعب نادي برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

كورتوا أفضل حارس مرمى في العالم

توج البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم في منطقة "ذا بالم" بمدينة دبي الإماراتية.

بيلينجهام يفوز بجائزتي أفضل لاعب وسط بالعالم ومارادونا

فاز الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل لاعب وسط في العالم لعام 2024 وجائزة مارادونا، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

البرتغالي جورجي جيسوس أفضل مدرب في الشرق الأوسط

فاز البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، بجائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

أنشيلوتي

أنشيلوتي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم 2024

فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2024، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

وعلق كارلو أنشيلوتي عبر الفيديو: " أود أن أشكر اللاعبين والنادي وأن أكون قادرًا على القتال والاستمرار بنفس المستوى هذا العام".

ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل نادٍ في العالم

توج نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024، خلال حفل جوائز جلوب سوكر، الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

العين الإماراتي يحصد جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط

توج نادي العين الإماراتي، بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط لعام 2024، خلال حفل جوائز جلوب سوكر، الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

رونالدو يتوج بجائزة أفضل هداف على مر العصور

فاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل هداف على مر العصور، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر الذي أُقيم بمدينة دبي الإماراتية.

ديل بييرو يحصد جائزة أفضل مسيرة من جلوب سوكر

توج النجم الإيطالي المخضرم أليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس السابق، بجائزة أفضل مسيرة رياضية، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، الذي أُقيم اليوم بدبي.

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