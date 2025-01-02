الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2025.. إليك الخطوات

تكافل وكرامة 2025.. حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الخطوات اللازمة لتقديم الشكاوى والتظلمات بشأن معاشات تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، كما أتاحت للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم التقدم بشكاوى عبر الخط الساخن 19680.

كما تم الإعلان عن بدء صرف منح تكافل وكرامة لشهر يناير 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي

- اولا: عليك الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى عبر الموقع الرسمي، من خلال الضغط هنا.

- ثانيا: يجب إدخال الرقم القومي للمستعلم عن المعاش.

- ثالثا: قم بالضغط على "استعلام" للحصول على نتيجة المعاش، سواء بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب.

معاش تكافل وكرامة 2025

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025

- تعبئة كافة البيانات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للأسرة.

- كما يجب أن تكون الأسرة أو الأفراد المتقدمين تحت خط الفقر حسب المعادلة الإحصائية.

- يجب أن يكون المتقدم غير حاصل على دخل ثابت أو أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

طريقة تقديم تظلمات على معاش تكافل وكرامة 2025

- الدخول على الرابط الرسمي وتسجيل الرقم القومي في المكان المخصص، من هنا.

- ومنها قم بالضغط على "استعلام" لظهور نتيجة التظلم.

- بعد ذلك سيتم عرض الرقم القومي، اسم المواطن، حالة البطاقة (ساري، تجميد، أو إيقاف)، والمبلغ المستحق إذا كانت البطاقة سارية.

كيفية تقديم شكاوى تكافل وكرامة 2025

-عليك الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

-بعد ذلك عليك اختيار "تسجيل شكوى" وإدخال البيانات الشخصية.

-قم بكتابة تفاصيل الشكوى في الخانة المخصصة ثم الضغط على "تسجيل".

الاوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

كما كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة والتي تشمل التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

صور من شهادات الميلاد

وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.

إقرأ أيضاً:

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

بشرى سارة.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 الزيادة المرتقبة

