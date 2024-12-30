قيمة معاش تكافل وكرامة 2025.. تفاصيل وموعد صرف شهر يناير

تزايدت عمليات البحث عن قيمة معاش تكافل وكرامة 2025، بعد إعلان الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إضافة 50 ألف أسرة جديدة إلى البرنامج اعتبارًا من أغسطس الماضي، وفقًا لقاعدة البيانات الخاصة بالدعم النقدي في جميع المحافظات، مما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية، ونرصد لكم عبر الموجز التفاصيل الكاملة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025

أكدت وزيرة التضامن أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 يبدأ يوم الأحد 15 يناير، إذ يشمل قيمة معاش تكافل وكرامة جميع المستفيدين، بما في ذلك حاملي بطاقات "ميزة"، لضمان سهولة وسرعة صرف المعاشات.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2025

الأسرة: 826.56 جنيه.

المسنون وذوو الإعاقة: 743.91 جنيه.

الأيتام: 578.59 جنيه.

كيفية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2024

الخطوات: زيارة أقرب وحدة اجتماعية. تقديم المستندات المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية. شهادة قومسيون طبي. شهادات الميلاد. وثائق الطلاق أو الزواج (إن وجدت). الالتزام بشروط البرنامج، مثل: عدم تجاوز الدخل التأميني 400 جنيه. عدم الحصول على معاش تأميني آخر.



الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

الاستعلام: زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وإدخال الرقم القومي.

الشكاوى والتظلمات: الاتصال بالخط الساخن: 19680. إرسال بريد إلكتروني إلى هنا.



خطوات التوسع في البرنامج

أشارت مرسي إلى إضافة 73 ألف أسرة جديدة سابقًا، مع استمرار جهود إنهاء قوائم الانتظار في البرنامج، إذ يعكس هذا الدعم المستمر من القيادة السياسية حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا.

استعلام سريع عن معاش تكافل وكرامة 2025

يمكن الاستعلام عن قيمة وقبض المعاش عبر الرقم القومي بسهولة، في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكافل وكرامة

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

اصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،قرار في شهر ديسمبر عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ليتم صرف المعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2025.

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