موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025 بالزيادات الجديدة

مع بداية العام الجديد، يتابع أصحاب المعاشات بشغف أخبار مواعيد الصرف والزيادات المقررة، وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، والذي سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 2 فبراير 2025.

آليات صرف معاشات فبراير 2025

سيتمكن أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم، بعد تحديد موعد صرف معاشات شهر فبراير 2025، عبر العديد من القنوات لتسهيل الإجراءات عليهم، ومنها:

مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

هذا التنوع بالتزامن مع موعد صرف معاشات شهر فبراير والمعاشات بوجه عام، في الوسائل يهدف إلى تخفيف الضغط وضمان سهولة الوصول إلى المستحقات.

موعد صرف معاشات شهر فبراير

رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات

وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قد صرّح بأنه اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستطرأ تغييرات على حدود الأجور والمعاشات، وهي كالتالي:

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: سيتم رفعه إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: سيُرفع إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات

بناءً على هذه التعديلات:

- سيُرفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه.

- وسيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

القانون المنظم لهذه الزيادات

تأتي هذه التغييرات تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى، كما أن القانون يهدف إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، كجزء من خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة

للتيسير على أصحاب المعاشات، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاشات بعد تطبيق الزيادة، بالتزامن مع موعد صرف معاشات شهر فبراير، من خلال موقعها الإلكتروني عبر الخطوات التالية..

1. زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هنا.

2. اختيار أيقونة "صاحب معاش".

3. النقر على "الخدمات التأمينية".

4. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

5. الضغط على "استعلام" لعرض البيانات الخاصة بالمعاش.

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