تعرف على موعد انتهاء صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

مع بداية العام الجديد، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات يناير 2025، مصحوبة بزيادات ملحوظة وتسهيلات تهدف لتحسين حياة المستفيدين، تشمل هذه التغييرات رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.

موعد صرف معاشات يناير 2025

بدأت عملية صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الأربعاء، 1 يناير 2025، ليكون موعد انتهاء صرف معاش شهر يناير نهاية الشهر الجاري؛ لتخفيف العبء على المستفيدين، قامت بعض البنوك بتقديم موعد الصرف ليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، ما أتاح للمواطنين سحب مستحقاتهم مبكرًا عبر حساباتهم المصرفية.

البنوك المشاركة في صرف المعاشات

أعلنت مجموعة من البنوك عن جاهزيتها لصرف المعاشات، لتستمر حتى موعد انتهاء صرف معاش يناير 2025، ومن أبرزها ما يستعرضه الموجز على النحو التالي..

بنك ناصر الاجتماعي: متاح للصرف بدءًا من 1 يناير.

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: متاح للصرف مساء 31 ديسمبر.

بنك التعمير والإسكان والبنك العربي الإفريقي: المعاشات متاحة الآن.

بنك القاهرة وبنك الإسكندرية: جاهزان لصرف المعاشات في أي وقت.

موعد انتهاء صرف معاش شهر يناير

تفاصيل الزيادات الجديدة في المعاشات

ضمن الآلية السنوية لزيادة المعاشات، تم الإعلان عن..

الحد الأدنى للمعاش: ارتفع من 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

الحد الأقصى للمعاش: ارتفع من 10,080 جنيهًا إلى 11,600 جنيه، بزيادة قدرها 1,520 جنيهًا.

الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني: أصبح 2,300 جنيه بدلًا من 2,000 جنيه.

الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني: ارتفع إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه.

أهداف الزيادة وأهميتها

تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتُعد هذه التعديلات جزءًا من سياسة مستدامة تهدف إلى:

رفع القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.

تعزيز الحماية الاجتماعية عبر تحسين قيم الاشتراكات التأمينية.

دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوات لتأكيد التزام الدولة برعاية أصحاب المعاشات وتوفير سبل حياة كريمة لهم، مع التركيز على تسهيل عمليات الصرف وتوسيع دائرة المستفيدين من الزيادات الجديدة، ويواصل أصحاب المعاشات الحصول عليها حتى موعد انتهاء صرف معاش شهر يناير.

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