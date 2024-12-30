بشرى سارة.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

يبدأ موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة بعد غدًا في يوم الأربعاء من شهر يناير في العام الجديد، ويأتي ذلك بعد إعلان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ورفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته.

ويستعرض موقع "الموجز" تفاصيل موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة والتي من المقرر أن تصرف يوم الأربعاء المقبل من العام الجديد، ومن المقرر أن نحدد الموعد بالضبط وقيمة الزيادات الجديدة التي تصرف في المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة

من المقرر أن يبدأ موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة بالتاريخ يوم الأربعاء الموافق 1 يناير من عام 2025، حيث أوضح عوض، بيان له أنه رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلًامن 12600 جنيه اعتبارً من التاريخ المذكور رسميًا.

معاشات شهر يناير

وأشار إلى أنه سيرفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1 يناير 2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، لذلك من المقرر صرف معاشات شهر يناير قريبًا.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.

أكد أن رفع معاشات شهر يناير وأجر الاشتراك التأميني يأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي لتحسين المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

معاشات شهر يناير

مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 مع اليوم الأول من العام الجديد الموافق الأربعاء 1 يناير 2025، ويأتي ذلك تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

وتصرف المعاشات المحولة على البريد والبنوك في أول يوم من كل شهر من مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات مصر، كما يمكن صرفها أيضًا من المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف الآلي.

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