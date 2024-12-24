موعد صرف معاش يناير 2025.. يبحث العديد من مستخدمي محركات البحث عن كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الاسم، حيث وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الاستعلام عن مستحقات المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات.

ومن أبرز هذه الخدمات هي إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش مباشرة عبر الموقع الرسمي، مما يوفر الراحة والوقت والجهد لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد صرف معاش يناير 2025 ، ورابط الاستعلام عنه بالاسم والرقم القومي.

موعد صرف معاش يناير 2025

موعد صرف معاش يناير 2025

وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. لذا، من المقرر بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم، اتبع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط المحدد.

اختيار أيقونة صاحب المعاش

النقر على خيار "التأمينات الاجتماعية".

تحديد خيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي وكافة البيانات المطلوبة، وتأكد من صحتها لضمان عرض النتائج بدقة.

النقر على زر استعلام، وستظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة المعاش مباشرة.

موعد صرف معاش يناير 2025

زيادة معاشات شهر يناير 2025

بالنسبة لزيادة معاشات شهر يناير 2025، لا توجد زيادة جديدة لجميع أصحاب المعاشات خلال هذه الفترة، ولكن هناك زيادة فقط لأصحاب المعاشات الجدد الذين سيخرجون على المعاش بداية من العام الجديد، ومن المقرر أن يتم رفع الحد الأقصى للمعاشات إلى 11,600 جنيه مصري بدلاً من 10,080 جنيه مصري، بينما سيتم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1,495 جنيه مصري بدلاً من 1,300 جنيه مصري.

موعد صرف معاش يناير 2025



أماكن صرف المعاشات

تسهيلاً على المواطنين وتجنباً للتزاحم، وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة طرق لصرف المعاشات، وهي كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية (Mobile Wallets).

منافذ فوري.

موعد صرف معاش يناير 2025

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