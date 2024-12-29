تعرف على موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادة الجديدة.. جهز محفظتك

صرف معاشات شهر يناير 2025.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات يناير 2025، سواء من البنوك أو من هيئة البريد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد منهم في هذا الوقت من العام، بالتزامن مع دخول موسم الأعياد.

وفي السطور التالية، يقدم لكم موقع الموجز فيما يلي كافة التفاصيل والمواعيد الرسمية لصرف المعاشات من البريد المصري والبنوك وفقًا للقرارات الرسمية.

صرف معاشات شهر يناير 2025

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات يناير 2025 اعتبارًا من أول يوم في الشهر، الموافق الأربعاء 1 يناير 2025، من خلال جميع المنافذ التابعة لهيئة البريد المصري وماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

طريقة الاستعلام عن المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار خيار "صاحب معاش".

الضغط على "الخدمات التأمينية" للاستعلام عن المعاش.

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

رفع الحد الأقصى والأدنى للمعاشات

أنهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة برفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، كما تم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، 1 يناير 2025، ليصبح 1,495 جنيهًا بدلاً من 1,300 جنيه، في نفس السياق، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه، بينما تم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14,500 جنيه بدلاً من 12,600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش وزيادة الحدين لأجر الاشتراك التأميني لجميع المؤمن عليهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.

صرف معاشات شهر يناير 2025

الفئات المستفيدة من قرار زيادة المعاشات اعتبارًا من يناير 2025

أصحاب المعاشات أقل من 1500 جنيه، وسيتم زيادة المعاش إلى 1500 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025.

الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 1500 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى 1500 جنيه.

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 10,080 جنيه، وسيتم زيادتهم إلى 11,600 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025.

الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11,600 جنيه، سيتم رفعه مباشرة إلى هذا المبلغ.

الموظفون المؤمن عليهم بأجر اشتراك تأميني أقل من 2300 جنيه، و سيتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه.

الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى للاشتراك التأميني البالغ 12,600 جنيه، و سيتم رفعه إلى 14,500 جنيه.

صرف معاشات شهر يناير 2025

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