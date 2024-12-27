موعد صرف معاشات يناير 2025.. اعرف هتقبض امتى بالظبط؟

معاشات يناير 2025.. أيام قليلة تفصل أصحاب معاشات في مصر عن موعد صرف معاشات يناير 2025، وذلك بالتزامن مع تطبيق قرار هيئة التأمينات الاجتماعية الصادر في أول ديسمبر، والذي يتضمن رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات يناير 2025

وبحسب تصريحات اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، بينما سيتم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه، ويترتب على ذلك زيادة في المعاشات، حيث سيصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا بدلاً من 1300 جنيه، بينما سيصبح الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه.

بدء صرف معاشات يناير 2025

ويبدأ صرف معاشات شهر يناير 2025 في أول يوم من الشهر المقبل، عبر جميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي "ATM"، كما يعد هذا الإجراء جزءًا من تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تحسين قيم المعاشات وتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع متطلبات الإصلاح الشامل، ووفقًا لهذا القانون، سيتم تطبيق آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما سيساهم في تحسين مستوى المعاشات المستحقة للمواطنين عند انتهاء خدمتهم.

طريقة الاستعلام عن زيادة معاشات يناير بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الاستعلام عن أي تغييرات تخص معاشاتهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي.

رابط الاستعلام عن معاشات يناير 2025

للاطلاع على تفاصيل زيادة المعاشات وكل ما يتعلق بها، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا،حيث تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهم.

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