صرف معاشات شهر يناير 2025 بعد الزيادة اليوم في هذا البنك بقرار من التضامن

بمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين وتيسيرًا لأصحاب المعاشات، أعلنت وزارة التضامن عن بدأ صرف معاشات شهر يناير 2025، اليوم الأربعاء الموافق 1-1- 2025، وذلك من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

صرف معاشات شهر يناير 2025

وفي السياق ذاته، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، فتح فروع بنك ناصر الاجتماعي المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لصرف معاشات يناير 2025، كما أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل، ويولي اهتمامًا كبيرًا بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم.

أماكن صرف المعاشات يناير 2025

فروع بنك ناصر الاجتماعي

بطاقات الصراف الآلي «ماكينات ATM».

صرف المعاشات بفروع شركة فوري.

منافذ البريد المصري.

كيفية الاستعلام عن المعاش

وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشهم وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بخطوات يستعرض الموجز على النحو التالي:

أدخل على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة "صاحب معاش".

الضغط على خيار "الخدمات التأمينية".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام" وذلك للحصول على كافة البيانات المتعلقة بملف المعاش الخاص بالفرد.

الاستعلام عن معاشات شهر يناير 2025

تفاصيل زيادة معاشات يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، في وقت سابق عن تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاش اعتبارًا من يناير 2025، ويأتي ذلك في إطار تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين.

الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، ما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا.

صرف معاشات شهر يناير 2025

أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه، بزيادة بلغت 1520 جنيهًا.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2، 300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مقارنة بـ12600 جنيه سابقًا.

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