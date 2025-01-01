موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2025.. استعلم الآن بسهولة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة.. تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، غدًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، صرف معاشات شهر يناير 2025 في أول يوم من الشهر، مع الزيادة الجديدة التي تقررت مؤخرًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، فإن صرف المعاشات يبدأ الساعة 1 من فجر غدًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتشمل الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

كما فرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خيارات لصرف المعاشات، وذلك حرصًا على تسهيل عملية صرف المستحقات ومنع التزاحم والانتظار، منها:

مكاتب البريد المصري

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

المحافظ الإلكترونية.

منافذ فوري.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

ويوضح الموجز، فيما يلي خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، على النحو التالي:

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من هنـــــــــــا.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.

يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.

اضغط على كلمة استعلام.

تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الأورق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في وقت سابق، عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة والتي تشمل التالي:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

صور من شهادات الميلاد

وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.

كما يجب تقديم شهادة قومسيون طبي تثبت درجة الإعاقة، التي يجب أن تكون 50% أو أكثر، بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء والمستندات الأخرى اللازمة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

وهناك طريقة آخري للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وهي:

الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

ثم أضغط استعلام.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. الخطوات والأوراق المطلوبة