رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. الخطوات والأوراق المطلوبة

معاش تكافل وكرامة.. الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024.. وفرت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث بإمكان المواطنين الاستعلام عن فيزا كرامة 2024 بسهولة بالرقم القومي، ويتم صرف معاش تكافل وكرامة في يوم 15 من كل شهر، ويمكن الاستعلام عنه أيضًا من خلال استخدام الرقم القومي وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهذا ما سيوضحه الموجز فيما يلي.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

بإمكان المواطنين الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- في البداية قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

2- وبعدها قم باختيار الاستعلام عن النتيجة.

3- ثم إدخال الرقم القومي.

4- وبعد ذلك الضغط على أيقونة «الاستعلام».

أهم شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الشروط اللازمة وذلك بهدف الحصول على معاش تكافل وكرامة وتتضمن هذه الشروط ألا يتجاوز دخل المتقدم 400 جنيه ويعد هذا أجر تأميني، وألا يكون قد حصل على معاش تأميني آخر.

كما يجب أيضاً أن يكون لدى الأسرة المتقدمة أبناء تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عامًا في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضاً ألا يكون المتقدمون من المسنين الذين تتخطى أعمارهم عن 65 عامًا، أو أن يعانوا من مرض يمنعهم عن العمل أو يقلل من قدرتهم على القيام به، وعلى أن يتم إثبات ذلك بواسطة الفحص الطبي، ويشمل ذلك أيضًا اليتامى الذين لا يتلقون الرعاية من الوالدين بل من أقاربهم من الدرجة الثانية أو أبعد.

قيمة معاش تكافل وكرامة

-أولا للأسرة: ارتفعت إلى 826.56 جنيه وذلك بدلًا من 718.75 جنيه.

-وللأيتام: ارتفعت إلى 578.59 جنيه بدلًا من 503.13 جنيه.

-وبالنسبة للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة: قد ارتفعت إلى 743.91 جنيه بدلًا من 646.88 جنيه.

معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن المستندات المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة، وتشمل هذه الوثائق صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، وأيضاً صور من شهادات الميلاد، وبالإضافة إلى وثائق تثبت حالة الزواج أو الطلاق.

كما يجب أيضاً تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية توضح ما هي درجة الإعاقة، بحيث تبدأ من 50%، وذلك بالإضافة إلى إيصالات استهلاك الكهرباء وغيرها من الأوراق اللازمة.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

- أولا تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي.

- وألا يقل السن عن 18 عام فأكثر.

- ووجود صور لقسيمة الزواج أو الطلاق.

- وأيضاً صور شهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة مميكنة.

- وبالإضافة إلى صورة من بطاقة التموين المميكنة ويكون مدون عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- وأيضاً صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة (للأرامل).

- وقيد مدرسي لكل الأطفال من 6 إلى 18 سنة وأيضا الطلاب المقيدين بالجامعة.

- وبالإضافة إلى كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- وصورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- وصورة إقرار الوصاية للأيتام.

- وصورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

معاش تكافل وكرامة

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