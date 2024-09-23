هل فيزا المشتريات تمنع الحصول على شقق الإسكان؟.. 5 حالات توقفها

هل فيزا المشتريات تمنع الحصول على شقق الإسكان؟، عند التقديم للحصول على وحدة سكنية في مشاريع الإسكان الاجتماعي، مثل مشروع "سكن لكل المصريين"، يتعين على المتقدمين الالتزام بشروط محددة لضمان قبول طلباتهم. من بين هذه الشروط، يتم النظر إلى الوضع المالي للمتقدم، بما في ذلك مديونياته لدى البنوك، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

هل فيزا المشتريات تمنع الحصول على شقق الإسكان؟

واحدة من الأمور التي قد تعيق الحصول على الوحدة السكنية هي امتلاك فيزا مشتريات، حيث تُعتبر من قبل البنوك كمديونية تؤثر على القدرة على سداد الأقساط الشهرية للوحدة، هذا العامل، إلى جانب بعض الشروط الأخرى، قد يؤدي إلى رفض الطلب.

الحالات التي تمنع الحصول على وحدة سكنية في الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

هناك عدة حالات قد تمنع المواطن من الحصول على وحدة سكنية في إطار مشاريع الإسكان الاجتماعي، وتتضمن هذه الحالات:

امتلاك فيزا مشتريات: تعتبر بعض البنوك فيزا المشتريات مديونية على العميل، ما قد يعيق طلب تخصيص شقة. تُعد هذه المديونية عاملاً مؤثرًا في تقييم قدرة المتقدم على سداد الأقساط المطلوبة.

عدم وجود عمل: عند إجراء الاستعلام الميداني، إذا تبين أن المتقدم ليس لديه عمل مستقر أو دخل ثابت، يُرفض طلبه للحصول على وحدة سكنية. وجود مصدر دخل ضروري لضمان القدرة على سداد الأقساط الشهرية.

الحصول على قرض شخصي: إذا كان المتقدم مستمرًا في سداد قرض شخصي، يجب عليه الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك للبنك الممول للوحدة قبل متابعة إجراءات التخصيص.

الدخل الشهري: لا يجب أن يزيد صافي الدخل الشهري للمتقدم المتزوج عن 6 آلاف جنيه، وللأعزب عن 4500 جنيه، وذلك لضمان ملاءمته لشروط الإسكان الاجتماعي.

السن: يجب أن يكون سن المتقدم بين 21 و50 عامًا وقت التقديم. تجاوز هذه الحدود العمرية يؤدي إلى رفض الطلب.

أهمية المتطلبات البنكية

البنوك تلعب دورًا حاسمًا في عملية التمويل والتخصيص للوحدات السكنية، لذا من الضروري على المتقدمين الالتزام بالشروط المالية والمصرفية لضمان الحصول على الوحدات.

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير وشركة تورك للتطوير العقاري لطرح مرحلة جديدة من مشروع "سكن لكل المصريين"، والذي يستهدف فوق متوسطي الدخل. هذا الطرح يضم مشروع "صبا ريزيدنس" بمدينة 6 أكتوبر، والذي يقدم وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري ضمن فئة الإسكان الفاخر.

تفاصيل مشروع صبا ريزيدنس

عدد الوحدات: يشمل المشروع 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب موزعة على 85 عمارة.

مساحات الشقق: تتراوح بين 135 و150 مترًا مربعًا، وتضم كل شقة 3 غرف نوم، حمام، ومطبخ.

موقع المشروع: يقع المشروع في منطقة التوسعات الشمالية بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي.

مواعيد الحجز: يبدأ الحجز في مشروع صبا ريزيدنس يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

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