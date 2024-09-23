الآن كيفية الحصول على شقة إيجار مدعومة من وزارة الإسكان 2024

الحصول على شقة إيجار مدعومة من الإسكان، أصبح واقع ملموس يتجه إليه الشباب وخاصة المقبلين على الزواج، بعد ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات داخل الكثير من المناطق في مصر، ويتساؤل العديد من المواطنين عن شروط الحصول على شقة إيجار مدعومة من الإسكان، بعدما أعلنت عن المستندات المطلوبة للتقديم على شقة إيجار مدعومة بأسعار مخفضة تتناسب مع جميع المستويات.

يرصد “ الموجز” ، العديد من الإجابات للتساؤلات التي طرحت نفسها، بشأن كيفية الحصول على شقة إيجار مدعومة من وزارة الاسكان، بالاضافة لشروط الحصول عليها والمستندات المطلوبة للتقديم عليها.

شروط حجز شقة إيجار مدعوم من الاسكان

للراغبين في حجز شقق الاسكان بنظام الإيجار لعام 2024، يتوجب عليهم استيفاء مجموعة من الشروط المحددة لضمان وتلبية الاحتياجات السكنية للفئات المستهدفة، وهي كالآتي:

شقق الإيجار المدعومة

1- ألا يقل الدخل الشهري للشخص الأعزب عن 2500 جنيه، بينما يُحدد الحد الأقصى للدخل بـ 6000 جنيه للأعزب و8000 جنيه للأسرة.

2- يُعطى الأولوية في التقديم للأشخاص المتزوجين الذين يعولون، يليهم المتزوجون بدون أبناء، وأخيرًا الأعزب.

3- استخدام الشقق السكنية كمسكن أساسي وليس لأغراض أخرى.

4- يجب أن تكون الشقة مكان الإقامة الرئيسي للمستأجر طوال مدة الإيجار.

5- لا يُسمح بالحصول على دعم نقدي ضمن برنامج الإيجار لمن سبق لهم الاستفادة من دعم مماثل أو يملكون وحدة سكنية.

6- يُمكن للمستوفين الشروط السابقة الاستفادة من الوحدات السكنية التي ستُطرح مستقبلًا ضمن برنامج التمليك للفئات ذات الدخل المحدود مثل سكن لكل المصريين.



أسعار إيجار شقق الإسكان 2024

يصل الحد الأقصى للدعم النقدي للمستفيدين بالشقق السكنية 75 متر مربع، إلى 60 ألف جنيه يتم صرفهم شهريًا، حيث يتم تطبيقه مع المتقدمين بدخل شهري يبدأ من 2500 جنيه وحتى 4600 جنيه.

بينما يصل الحد الأقصى للدعم النقدي للمستفيدين بالشقق السكنية 90 متر مربع، إلى 90 ألف جنيه يتم صرفهم شهريًا خلال مدة الإيجار، حيث يتم تطبيقه مع المتقدمين بدخل شهري يبدأ من 2500 جنيه وحتى 5900 جنيه.



المستندات المطلوبة لحجز شقق الاسكان للايجار 2024



للتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن برنامج شقق للايجار في الاسكان الاجتماعي لعام 2024، يجب تجهيز وتقديم المستندات التالية:

- نسخة من بطاقة الرقم القومي

- نسخ من شهادات ميلاد الأبناء، إن وجدوا.

نسخة من قسيمة الزواج

- إيصال سداد مقدم الحجز للوحدة السكنية.

- إيصال مصروفات التسجيل (يوضح سداد رسوم التسجيل الخاصة بالحجز).

- كشف حساب لراتب الزوجة، إذا كان ذلك مطلوبًا.

- بيان لإثبات دخل المتقدم، على أن يكون متضمنًا صافي الدخل الشهري.

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