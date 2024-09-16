تعرّف على طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 والشروط المطلوبة

جاء الإعلان عن شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 ليحمل بشرى سارة إلى الراغبين في الحصول على وحدة سكينة بأسعار مناسبة.

ومع تزايد الاهتمام عنها، وبحث الكثيرون عن جميع التفاصيل الخاصة بها، يستعرض الموجز في السطور التالية المزيد من المعلومات عن شقق بنك الإسكان والتعمير 2024.

مقدم حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

وأعلن بنك الاسكان و التعمير عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز الشقق السكنية في مدينة العاشر من رمضان، على أن يكون الحجز بنظام الأسبقية على موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير.

ويعطي البنك للمتقدمين فرصة لسداد المقدم حتي يوم 19 من شهر سبتمبر 2024 والذي سيوافق يوم الثلاثاء القادم، مع العلم أن قيمة مقدم حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 هي 50 ألف جنيه، الي جانب دفع مصاريف إدارية و 1% من قيمة الوحدة، و دفع 20% من قيمة الوحدة كقسط.

شروط حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

الأولوية تكون للمُتقدمين السابقين الذين لم يوفقوا في الطروحات السابقة ولم يستردوا مبلغ جدية الحجز.

أن لا يقل السن الأدنى للمتقدم عن 21 سنة في تاريخ إعلان الطرح التكميلي.

أن يتمتع المتقدم بالأهلية القانونية للتعاقد والتصرف.

يجب عدم حصول الاسرة علي اكثر من وحدة سكنية.

يجب استخدام الوحدة للأغراض السكنية فقط ولا يصلح استخدامها لأي أغراض تجارية أو إدارية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة الزواج، اذا كان متزوج.

شهادة ميلاد أطفال المتقدم.

إيصال سداد رسوم التقديم.

إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان.

إرفاق إثبات مفردات دخل.

طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

ومن أجل حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 يمكن إتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع بنك التعمير والإسكان من هنـــا.

النقر على عرض كراسة الشروط أمامك أو يمكنك أيضا طباعتها للتعرف على كافة التفاصيل التي تكون خاصة بالمساحات، والاسعار، وأرقام الوحدات السكنية.

لإنشاء حساب جديد، عليك تسجيل البيانات الأساسية ومنها الاسم والعنوان والايميل ورقم التليفون.

اختيار كلمة السر لتتمكن من الدخول على الموقع مرة اخرى كمستخدم حالي.

الضغط على أرغب في التقدم.

استخراج رقم الاستمارة ليتم مراجعة البيانات.

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