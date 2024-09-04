شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024.. بالتفصيل

شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024.. تصدرت تلك الكلمات البحثية محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، إذ يسعى العديد من الأشخاص البحث والتعرف على شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024.

وبناءً على ذلك، ارتفعت معدلات البحث حول شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024، لأنها تعتبر من الخطوات الهامة لدى كل مواطن باحث عن تفاصيل حجز قطعة أرض مناسبة له، ويتعين على الراغبين في الحجز الاطلاع بعناية على الشروط المطلوبة والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات لضمان الحصول على فرصة في امتلاك قطعة أرض تلبي احتياجاتهم السكنية أو الاستثمارية.

شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024

ويواصل بنك الإسكان والتعمير في مصر طرح العديد من الأراضي للمواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم السكنية والاستثمارية، كاشفًا عن شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024، ولهذا يتطلع العديد من المصريين إلى امتلاك قطعة أرض من خلال هذا البنك نظرًا للتسهيلات المتاحة، والأسعار التنافسية، والمواقع الجذابة التي تُطرح فيها الأراضي.

الموجز يرصد خلال التقرير التالي، تفاصيل شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024 وخطوات الحجز وكافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

خطوات حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024

يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد) من خلال رابط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير. استيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي). القيام باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي). القيام باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة). استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الكراسة. والموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز. في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين. تصل قيمة جدية الحجز لـ 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيدًا لإطلاق الحجز التالي.

شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024

أهم شروط حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

أن يكون للمتقدم أهلية التعاقد والتصرف

لا يحق للأسرة الواحدة التقديم على أكثر من وحدة

لا يقل سن المتقدم عن 21 عام من تاريخ الطرح

أوراق حجز أراضي بنك الإسكان والتعمير 2024

صورة من قسيمة الزواج

صورة من شهادة الميلاد

صورة من شهادة ميلاد أطفال المتقدم

إيصال سداد رسوم التقديم

إيصال سداد كراسة الشروط الخاصة بالطرح الرابع لأراضي الإسكان

إرفاق إثبات مفردات راتب أو ما يعادله بما يضمن قدرة المتقدم على سداد ثمن الأرض

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