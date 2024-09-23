كم عدد غرف شقق الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر في مصر 2024

يهتم الكثيرين إلى معرفة عدد غرف شقق الإسكان، قبل التقديم للحصول على وحدة سكنية بالمشروع التي تطرحها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ويتفاوت عدد غرف شقق الإسكان من مشروع إلى آخر ، حسب مساحات الوحدات السكنية التي يتم طرحها، حيث يختلف عدد غرف شقق الإسكان الاجتماعي عن الإسكان المتوسط والفاخر.

عدد غرف شقق الإسكان في مصر 2024

يستعرض “ الموجز”، التفاصيل الكاملة حول مشروعات الاسكان المختلفة وعدد غرف شقق الاسكان في كل مشروع على حدة، بالاضافة لشروط التقديم للحصول على شقة كاملة المرافق بأسعار تنافسية تناسب جميع طبقات المجتمع المصري.

عدد غرف شقق الإسكان الاجتماعي 2024

طرحت وزارة الإسكا والمجتمعا العمراني، شقق الإسكان الاجتماعي، و تكون عبارة عن 90 مترا مكونة من 3 غرف ومطبخ وحمام، أو 75 مترا عبارة عن غرفتين، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن وفي أغلب الإعلانات يتم تسليم الوحدات بعد التقديم بـ36 شهرا حيث يتم طرح الوحدات في البداية ثم البدء في تنفيذها.

عدد غرف شقق الإسكان

شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديد 4 شروط واجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي كالتالي:

- أن يكون سن المتقدم من 21 سنة وحتى 50 سنة.

- يمكن للأسرة الواحدة الحصول على وحدة سكنية فقط، عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

- أن يكون المتقدم غير مستفيد بأي وحدة من الإسكان أو قطعة أرض، أو يمتلك وحدة أو قطعة أرض بشكل خاص.

- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

عدد غرف شقق الإسكان المتوسط 2024

تتراوح مساحات الشقق بمشروعات الإسكان المتوسط، بين 115 مترًا و137 مترًا مربعًا.

وتتكون شقق الإسكان المتوسط، من صالة استقبال، و3 غرف نوم، ودورتين مياه، ومطبخ، ومنشر، و توزيع الوحدات كل دور يضم 4 وحدات سكنية، وتصميم العمارات يحتوي على مدخل وسلالم مزودة بأرضيات وحوائط من الرخام والجرانيت، مع مصعد لخدمة السكان.

شروط التقديم على شقق الإسكان المتوسط 2024



- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية.

- ألا يكون قد حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض في طروحات الإسكان الاجتماعي السابقة.

- التخصيص بنظام أسبقية الحجز، والتقديم مقتصر على الأشخاص الطبيعيين فقط.

عدد غرف شقق الإسكان الفاخر 2024



تتراوح مساحات شقق الإسكان الفاخر ، من 100 إلى 150 متر، ويوجد ثلاث نماذج مختلفة:

1- غرفتين، وحمام، وصالة

2- غرفتين، وحمامين، وصالة

3- ثلاث غرف، وثلاث حمامات، وصالة

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