تفاصيل طرح شقق إسكان اجتماعي في نوفمبر المقبل.. اعرف الأسعار

تفاصيل طرح شقق إسكان اجتماعي في نوفمبر المقبل.. يشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات كبيرة مع اقتراب موعد طرح دفعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي في شهر نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير سكن ميسر لجميع شرائح المجتمع، وتحقيق حلم تملك المسكن لكل مواطن.

تفاصيل طرح شقق إسكان اجتماعي في نوفمبر المقبل

يقدم لكم موقع الموجز، تفاصيل طرح شقق إسكان اجتماعي في نوفمبر المقبل، حيث يمثل هذا المشروع قفزة نوعية في مجال الإسكان الاجتماعي، ويهدف إلى توفير وحدات سكنية مجهزة بجميع الخدمات الأساسية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل. ويساهم هذا المشروع في تحقيق العديد من الأهداف.

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موعد الطرح الجديد لشقق الاسكان الاجتماعي 2024

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 المقرر الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر المقبل، وسوف يتم توزيعها في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل.

تفاصيل طرح شقق إسكان اجتماعي في نوفمبر المقبل

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شقق محدودي الدخل: تبلغ مساحتها بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، وتحتوي على غرفتين أو ثلاث غرف.

شقق متوسطي الدخل: تُعرف بمشروعات «سكن مصر» و«دار مصر»، حيث تتراوح المساحات من 100 متر إلى 150 متر.

في «سكن مصر»، تكون مساحات الدور الأرضي 108 أمتار والأدوار المتكررة 118 مترًا، أما «دار مصر»، فتتراوح المساحات بين 100 و150 مترًا.

أسعار وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي

بلغ سعر الشقة لمحدودي الدخل حوالي 500 ألف جنيه، كانت هذه المرحلة تكميلية للإعلان السادس عشر.

تفاصيل طرح شقق إسكان اجتماعي في نوفمبر المقبل

شروط الحصول على وحدة سكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. سداد مبلغ جدية الحجز المحدد. تقديم دليل يثبت الإقامة في المحافظة التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية بها، أو أن يكون لديه وظيفة ثابتة في نفس المحافظة. عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الاسكان

صورة بطاقة الرقم القومي.

مستند يثبت صافي الدخل الشهري.

شهادات ميلاد الأطفال إن وجد، وقسيمة الزواج.

مفردات مرتب الزوجة في حالة عملها، أو تقديم إقرار يفيد بأنها لا تعمل.

إيصال سداد مقدم جدية الحجز الذي يتم الحصول عليه من البريد وقت السداد.

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