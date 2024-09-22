تفاصيل حجز وحدات وزارة الإسكان في أكتوبر.. كل المعلومات عن مشروع صبا ريزيدنس

ننشر لكم تفاصيل حجز وحدات وزارة الإسكان في أكتوبر، فـ 2024 يعد عامًا مميزًا في مجال الإسكان، حيث يتم طرح العديد من المشاريع الجديدة في غرب القاهرة، مثل لؤلؤة أكتوبر، شقق فالي تاورز في حدائق أكتوبر، ومؤخراً مشروع صبا في مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى الطرح المرتقب من "سكن لكل المصريين 2024"، ونكشف لك التفاصيل عبر الموجز.

تفاصيل حجز وحدات وزارة الإسكان في أكتوبر

تستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير وشركة تورك للتطوير العقاري لطرح مرحلة جديدة من شقق "سكن لكل المصريين" لفوق متوسطي الدخل في مدينة 6 أكتوبر. يشمل هذا الطرح الجديد مشروع صبا ريزيدنس، الذي يقدم وحدات سكنية ضمن فئة الإسكان الفاخر.

مشروع صبا ريزيدنس

عدد الوحدات: 2040 وحدة سكنية كاملة التشطيب في 85 عمارة.

مساحات الشقق: تتراوح بين 135 و150 مترًا مربعًا، تضم 3 غرف نوم، حمام، ومطبخ.

تسليم الوحدات: جميع الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

الموقع: يقع المشروع في منطقة التوسعات الشمالية بالقرب من الدائري الأوسطي.

مواعيد الحجز في مشروع صبا ريزيدنس

يبدأ حجز وحدات مشروع صبا من يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

شروط التقديم في مشروع صبا ريزيدنس

يجب أن يكون المتقدم مصريًا، وعمره لا يقل عن 21 عامًا.

لا يُسمح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة سكنية.

يجب ألا يكون المتقدم أو أي من أفراد أسرته قد حصل سابقًا على وحدة سكنية من مشاريع الإسكان الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مشروع صبا ريزيدنس

قسيمة زواج (إذا كان المتقدم متزوجًا).

صورة من شهادات ميلاد الأطفال (إن وجدت).

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة أو خطاب عمل يوضح الدخل الشهري.

إيصال سداد مقدم الحجز.

كيفية التقديم

يمكن التقديم عبر الموقع الرسمي لبنك الإسكان والتعمير، وإتمام خطوات التسجيل ودفع مبلغ جدية الحجز.

أسعار الوحدات

سعر المتر في مشروع صبا ريزيدنس يبلغ 17,500 جنيه مصري.

طرق السداد

تشمل خيارات السداد:

الدفع النقدي: دفع إجمالي المبلغ. التقسيط: تقسيط المبلغ المتبقي على فترات تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات. مبادرة التمويل العقاري: تقديم طلب للتمويل عبر بنك الإسكان والتعمير.

مع هذه الفرص المتاحة، يتوقع أن يحظى مشروع "سكن لكل المصريين" بقبول واسع في مدينة 6 أكتوبر، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

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