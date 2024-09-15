تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي الكترونيا 2024.. التقديم على سكن لكل المصريين

نكشف لكم عبر الموجز تفاصيل تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي الكترونيا 2024، مع اقتراب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن وحدات سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، زاد البحث عن خطوات التسجيل والدخول على موقع وزارة الإسكان الاجتماعي للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”،

فيما يلي خطوات تسجيل الدخول والاستعلام عن الشقق المطروحة:

خطوات تسجيل الدخول على موقع الإسكان الاجتماعي 2024

لمتابعة كل ما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، يمكنك تسجيل الدخول عبر بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

اضغط على الرابط الخاص بـ صندوق الإسكان الاجتماعي

قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب أو الشريك بالتضامن، ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

أدخل كافة البيانات المطلوبة، مثل الرقم القومي ورقم الموبايل، واكتب كلمة المرور وتأكيدها.

بعد ملء البيانات المطلوبة، اضغط على "تسجيل" للحصول على جميع الخدمات التي يوفرها موقع الإسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن حالة الطلب وشقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

يمكنك الاستعلام عن موقف الطلب من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، ثم قم بزيارة الموقع من خلال الرابط التالي: رابط الاستعلام

من القائمة الرئيسية، اختر "مشروع الإسكان" الذي تقدمت للحصول على وحدة سكنية فيه.

أدخل رقم المشروع الذي تقدمت إليه، بالإضافة إلى البيانات الشخصية مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، محل الإقامة، والوظيفة.

بعد إدخال البيانات، اضغط على "استعلام" لمعرفة حالة الطلب.

بعدنا يمكنك متابعة وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة والاستعلام عن حالته بسهولة من خلال الموقع الرسمي.

شروط التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا لما أعلنه صندوق الإسكان الاجتماعي، جاءت شروط التقديم على النحو التالي:

أن يكون المتقدم مواطنًا مصريًا طبيعيًا.

ألا يقل عمره عن 21 عامًا عند بدء الحجز.

لا يجوز للأسرة (الزوج، الزوجة، الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

ألا يكون قد سبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو مشاريع "دار مصر" أو "سكن مصر".

ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية.

رابط الحصول على كراسة شروط الإسكان الاجتماعي 2024

للحصول على كراسة الشروط الخاصة بالإعلان الجديد، يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية التي ستصدر قريبًا، والتي ستتضمن التفاصيل الكاملة لعملية التقديم وطرق الحجز، ويمكن الحصول عليها عبر الرابط التالي.

اعرف أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. موعد وشروط التقديم

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