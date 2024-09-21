موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.. تعتبر من المواضيع الخدمية الهامة التي تتصدر شبكة الإنترنت هذه الأيام، إذ يقل العديد من المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل على جوجل للبحث عن خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي والمستندات المطلوبة.

وفي هذا الصدد، تسعى وزارة الإسكان إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال مشروع الإسكان الاجتماع، ولهذا ارتفعت مؤشرات البحث حول موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والمستندات المطلوبة.

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سكن ملائم بأسعار مدعومة وشروط ميسرة، حيث تُعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشكل دوري عن موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وغالبًا ما يتم الإعلان عن المواعيد من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.

الموجز خلال التقرير التالي، ينقل لم تفاصيل موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل والمستندات المطلوبة، وبناءً على ذلك سبق وكشفت وزارة الإسكان عن أنها تعتزم طرح شقق جديدة مطلع نوفمبر المقبل، بعد طرح كراسات الشروط.

وذكرت الوزارة إلى أن الوزارة تعتزم الإعلان عن طرح جديد لـ70 ألف وحدة سكنية، تضمن 60 ألف إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل، وأن نصف الوحدات المقرر طرحها ستكون في المدن الجديدة، والنصف الآخر للوحدات السكنية في المحافظات والمناطق القديمة، وبالنسبة للأسعار ستكون مختلفة من منطقة لأخرى وحسب حجم الطلب.

ولهذا ننقل لكم خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل وهي كالتالي:

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

يجب على المتقدمين الراغبين في معرفة موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الدخول على موقع وزارة الإسكان أو صندوق الإسكان الاجتماعي إنشاء حساب جديد باستخدام رقمك القومي وبعض المعلومات الشخصية. تسجيل الدخول بعد إنشاء الحساب لاستكمال عملية الحجز. سيتم فتح باب تقديم الطلبات في الموعد المحدد لكل إعلان وعليك اختيار الإعلان المناسب لك والذي ترغب في التقديم له، وتعبئة البيانات المطلوبة في استمارة الحجز، وتحميل المستندات المطلوبة (تفاصيل المستندات في الفقرة التالية). يتطلب حجز الشقة سداد مقدم حجز يتم تحديده في كل إعلان، ويمكنك سداد هذا المقدم من خلال عدة طرق سواء الدفع الإلكتروني عبر الموقع، أو الدفع عن طريق مكاتب البريد المصري أو البنوك المتعاونة مع الصندوق. بعد تقديم الطلب وسداد المقدم، سيتم دراسة الطلبات وتحديد المقبولين وفقًا للشروط والمعايير التي يضعها الصندوق، وتُعلن النتائج بعد فترة من غلق باب التقديم.

كما نعرض معكم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

موعد حجز شقق الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أن يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر»، لم يحجز أكثر من شقة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد. عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابقة. ألا يكون لديه وحدة سكنية سابقة سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المٌتواجد بها الوحدة السكنية أو مرتبط بها عمله أو مقيم بها. الأولوية تكون للعاملين أو المُقيمين بالمحافظة، لكن متوسطي الدخل لديهم استثناء من ذلك.

أما بالنسبة لـ المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 فتشتمل على الآتي:

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم والزوجة.

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة، ويشترط أن تكون مختُومة من جهة العمل بتاريخ حديث ومكتوب بها الأرباح والحوافز والمكافآت والبدلات.

يجب العلم أن الأوراق أو المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، يُمكن أن تكون متغيرة حسب كل إعلان.

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