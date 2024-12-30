موعد قبض معاش تكافل وكرامة لـ شهر يناير 2025.. تفاصيل

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد قبض معاش تكافل وكرامة لـ شهر يناير 2025، والذي يعد أحد أهم برامج الدعم النقدي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر المستحقة في مصر.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل موعد قبض معاش تكافل وكرامة لـ شهر يناير 2025 وأماكنه، وكذلك شروط الحصول عليه.

موعد قبض معاش تكافل وكرامة لـ شهر يناير 2025

حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن يكون موعد قبض معاش تكافل وكرامة 2025 للمواطنين في منتصف كل شهر، وبالتالي فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 يبدأ يوم 15 من الشهر الجارى، ويكون ذلك من كافة الأماكن المحددة لصرف الدعم النقدي.

معاش تكافل وكرامة

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت أنه يتم استحقاق معاش تكافل وكرامة للمستفيدين عن شهر يناير 2025، بالزيادة التي أعلن عنها الرئيس السيسي، خلال شهر فبراير الماضي.

وتم إقرار زيادة المعاشات 2024 بـ15% لـ معاش تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه؛ لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وتم تخصيص 41 مليار جنيه لـ معاش تكافل وكرامة في العام المالي 2024- 2025 ولم يتم إصدار أي قرارات أخرى بشأن الزيادة.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، حيث بلغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

وبخصوص أماكن صرف معاش تكافل وكرامة، فأن هناك أماكن مختلفة منها فروع بنك ناصر الاجتماعي، والماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

وفيما يتعلق بطريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، فإنها يتم باتباع 3 خطوات وهي:

الدخول على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن.

قم بكتابة رقم بطاقة الرقم القومي.

اضغط استعلام.

الأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة فهي كالآتي:

صور من بطاقة الرقم القومى وتكون على العنوان الحالى لكافة أفراد الأسرة 16 عامًا فأكثر.

وأيضاً صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

وصورة لشهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة وتكون مميكنة للأفراد الأقل من 16 سنة.

بالإضافة إلي صورة بطاقة التموين المميكنة ومسجل عليها إسم مكتب التموين.

وقيد مدرسي للتلاميذ من 6 إلى 18 سنة.

وأيضاً قيد للطلاب المقيدين جامعيًا.

معاش تكافل وكرامة

وكود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة وجود أي شخص مصاب بمرض مزمن أو الأعاقة.

وصورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الإنفصال.

صورة بإقرار الوصاية على الأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

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