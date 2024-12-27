زيادة المعاشات 2025.. اعرف موعد التطبيق والفئات المستهدفة

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن بدء تنفيذ زيادة المعاشات 2025 اعتبارًا من 1 يناير المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، تشمل هذه الزيادات رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات ولأجر الاشتراك التأميني.

وتهدف تلك الخطوة إلى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ونرصد لكم عبر الموجز تفاصيل زيادة المعاشات 2025.

تفاصيل زيادة المعاشات 2025

وبدوره، أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11,600 جنيه مقارنةً بـ 10,080 جنيه حاليًا وتشمل هذه الزيادات جميع الأشخاص الذين تنتهي خدمتهم أو يبلغون السن القانونية اعتبارًا من بداية العام الجديد.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

إلى جانب ذلك، أعلنت الهيئة رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه لتأتي هذه التعديلات كجزء من خطة شاملة لتحسين مستوى الأمان الاجتماعي للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد.

ما هي الفئات المستفيدة

الزيادات الجديدة ستشمل الفئات كافة التي تنتهي خدمتها بعد 1 يناير 2025، حيث سيتم تعديل المعاشات لتتماشى مع الحدود الجديدة، سواء للحد الأدنى أو الأقصى، كما أكدت الهيئة أن صرف المعاشات بالزيادات المقررة سيبدأ اعتبارًا من أول أيام شهر يناير، حيث ستُودع المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستحقين أو ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي.

تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025

يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام بسهولة عن تفاصيل الزيادة الجديدة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط الرسمي. اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور. عرض التفاصيل مباشرة فور إدخال البيانات.

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