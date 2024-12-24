زيادة المعاشات.. تعرف علي الفئات المستحقة وموعد الصرف

يترقب المصريين مع بداية العام الجديد 2025 زيادة المعاشات، لذا سيوضح الموجز موعد زياة المعاش وموعد الصرف والفئات المستحقة له.

موعد زيادة وصرف المعاشات؟

ومن المقرر بحسب المعلن من قبل الحكومة أن يتم صرف الزيادة مع معاشات شهر يناير 2025، ويمكن للمستفيدين الحصول على المعاشات من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي.

ما هي الحالات التي تستحق فيها زيادة المعاشات؟

حدد القانون عدد من الفئات التي تستحق زيادة المعاشات وهي على النحو التالي:

- الحالة الأولى: إصابة العمل تؤدي إلى عجز كامل أو وفاة حيث أنه في حالة الإصابة التي تؤدي إلى عجز كامل أو وفاة، يتم صرف معاش بنسبة 80% من الأجر.

وبحسب ما هو مقرر تزداد نسبة المعاش بـ 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين، سواء بشكل حقيقي أو حكمًا، كما أن كل زيادة تضاف إلى المعاش تعد جزءًا من المبلغ الإجمالي عند تحديد الزيادة التالية.

المعاشات

- الحالة الثانية: إصابة العمل تؤدي إلى عجز جزئي مستديم، وتحدث في حال نشوء عجز جزئي مستديم بنسبة 35% أو أكثر بسبب الإصابة، يستحق المصاب معاشًا يساوي نسبة هذا العجز من المعاش.

- الحالة الثالثة: إصابة العمل تؤدي إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لعدم وجود عمل آخر، فإذا أدى العجز الناتج عن الإصابة إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لعدم وجود عمل آخر لديه، فإن المعاش يزداد حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين، سواء بشكل حقيقي أو حكمًا، مع اعتبار كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد الزيادة التالية.

- الحالة الرابعة: إصابة العمل تؤدي إلى عجز جزئي مستديم أقل من 35%

في حال الإصابة التي تسببت في عجز جزئي مستديم أقل من 35%، يستحق المصاب تعويضًا بنسبة العجز المضروب في قيمة معاش العجز الكامل لمدة 4 سنوات، ويدفع هذا التعويض دفعة واحدة.

الحالة الخامسة: معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وكذلك كل من:

- المتدرجين.

- التلاميذ الصناعيين.

- الطلاب العاملين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة.

يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لهؤلاء يكون بواقع الحد الأدنى للمعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

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