وقف خدمات الهواتف المحمولة غير المسجلة .. تفاصيل القرار الجديد

يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة بطريقة غير قانونية، في خطوة تهدف إلى الحد من دخول هذه الأجهزة إلى السوق المحلية.

الرسوم المقترحة تتراوح بين 25% و40%، وستُفرض على الهواتف التي دخلت البلاد بطرق غير شرعية.

ويطرح لكم الموجز التفاصيل

وأكد تامر محمد، السكرتير العام للشعبة العامة للاتصالات أن حقيقة وقف تشغيل خدمات الهواتف المحمولة التي يصطحبها القادمون من الخارج،وفرض رسوم عليها كي تعمل على الشبكات المصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن جهاز تنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وأضاف السكرتير العام أن تطبيق القرار لن يكون بأثر رجعي، وسيتم منح مهلة لتوفيق الأوضاع، مشيرًا إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات سيعمل على تنظيم عملية وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج .

وصرح أن الهدف من هذه العملية هو مكافحة التهرب الجمركي، والحفاظ على حق الدولة، مشيرًا إلى قانون الجمارك يوجد به ما يسمى حق الهدايا.

وقال أنه لم يحدث هناك اجتماع حتى الآن بين جهاز تنظيم الاتصالات والشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية؛ بشأن وقف خدمات الهواتف القادمة من الخارج.

تأثير الرسوم

1. تحسين الإيرادات الحكومية.

2. تقليل عدد الهواتف المهربة.

3. تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية.

4. تحسين جودة الهواتف المتوفرة للمستهلكين.

شروط تطبيق الرسوم

1. تسجيل الرقم التعريفي الدولي (IMEI) لكل جهاز مستورد.

2. دفع الرسوم المقررة.

3. منح مهلة لتوفيق الأوضاع.



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