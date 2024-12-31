زيادة معاشات يناير 2025.. أعرف موعد الصرف والفئات المستفيدة

معاشات شهر يناير 2025.. يبدأ تنفيذ زيادة معاشات يناير 2025، التي أقرها قانون التأمينات الموحد للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في أول يناير المُقبل، بزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش.

ويستعرض الموجز، تفاصيل زيادة المعاشات في شهر يناير 2025 على النحو التالي:

تفاصيل زيادة معاشات يناير 2025

في إطار تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تطبيق زيادات جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاش اعتبارًا من يناير 2025.

الحد الأدنى للمعاش 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، ما يمثل زيادة قدرها 195 جنيهًا.

أما الحد الأقصى للمعاش، فسيرتفع إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه، بزيادة بلغت 1520 جنيهًا.

كما يتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2، 300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

فيما يرتفع الحد الأقصى إلى 14500 جنيه مقارنة بـ12600 جنيه سابقًا.

وتأتي هذه الزيادات تأتي وفق الآلية السنوية التي نص عليها القانون لضمان تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

زيادة معاشات يناير 2025

موعد صرف معاشات يناير 2025

ويذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أعلنت سابقًا عن بدء صرف معاشات شهر يناير في أول أيام الشهر، الأربعاء 1 يناير 2025.

يمكن لأصحاب المعاشات الحصول على مستحقاتهم عبر:

منافذ شركة فوري.

فروع البنوك المختلفة.

ماكينات الصرف الآلي ATM.

منافذ البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية.

زيادة معاشات يناير 2025

كيفية الاستعلام عن المعاش

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشهم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اختيار أيقونة "صاحب معاش".

الضغط على خيار "الخدمات التأمينية".

إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "استعلام" للحصول على كافة البيانات المتعلقة بملف المعاش.

زيادة معاشات يناير 2025

الفئات المستفيدة من قرار المعاشات

الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2025، والتي جاءت على النحو التالي:

كل موظف ومؤمن عليه بمبلغ أقل من 2300 جنيه، سيجري رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيها. كل صاحب معاش يتقاضى معاشا أقل من 1500 جنيه، سيجري زيادته إلى 1500 جنيها بدءا من 1 يناير 2025. كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 11 ألفا و600 جنيه سيجري رفعه مباشرة إلى 11 ألفا و600 جنيه. كل الموظفين المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12 ألفا و600 جنيه سيجري رفع حد التأمين إلى 14 ألفا و500 جنيه. كل موظف ومؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2025، وتكون معادلة حساب معاشه أقل من 1500 سيجري رفعه مباشرة إلى 1500 جنيها. كل صاحب معاش يتقاضى 10 آلاف و80 جنيها وهو الحد الأقصى للمعاش حاليا، سيجري زيادته إلى 11 ألفا و600 جنيه بدءا من 1 يناير 2025.

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