خطوات ورابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025.. هتظهر في ثانية

نرصد في هذا التقرير خطوات ورابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025 من المواضيع التي تثير اهتمام الكثير من أصحاب المعاشات وأسرهم، حيث تعتبر الزيادة خطوة ضرورية لمواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وقد أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استعدادها لتطبيق الزيادة الجديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، ابتداءً من 1 يناير 2025، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025

يمكن للمستفيدين من المعاشات الاستعلام بسهولة عن تفاصيل الزيادة الجديدة عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط الرسمي. اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش. إدخال الرقم القومي وكلمة المرور. عرض التفاصيل مباشرة فور إدخال البيانات.

تفاصيل زيادة المعاشات 2025

تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيهًا للموظفين المنتهية خدمتهم اعتبارًا من يناير 2025.

تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه.

كما تمت زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه.

موعد صرف معاشات يناير 2025

سيتم صرف المعاشات مع الزيادات الجديدة بداية من 1 يناير 2025، حيث تتراوح الزيادة الإضافية بين 195 جنيهًا و1520 جنيهًا حسب قيمة المعاش الأساسي.

الزيادات السنوية وفقا لقانون التأمينات والمعاشات

وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة تصل إلى 15% على معاشات يوليو 2025، لتعزيز دخل المستفيدين بشكل مستدام.

تأتي هذه القرارات ضمن خطة إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية لضمان حياة كريمة للمستفيدين بعد انتهاء الخدمة عبر رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2025

لمزيد من التفاصيل أو للاستعلام عن الزيادة الجديدة للمعاشات، يمكن زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط.

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