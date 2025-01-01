موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2025.. نقابة المهن توضح

موعد صرف معاش نقابة المعلمين.. يسعى المعلمين من أصحاب المعاشات للحصول على معلومات دقيقة حول الجدول الزمني لصرف رواتب التقاعد، وخاصة بعدما أعلن عن زيادة مرتقبة لأصحاب المعاشات.

ويوضح الموجز في السطور التالية تفاصيل وموعد صرف معاشات المعلمين وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي، والنقابة العامة للمهن التعليمية في بيان صادر عنها.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يناير 2025

وبحسب ما أعلنت عنه النقابة العامة للمهن التعليمية بالنسبة لـ موعد صرف معاش نقابة المعلمين، فإنه من المقرر صرف دفعة معاشات للأعضاء يوم 10 يناير المقبل من العام الجاري، بخلاف أصحاب المعاشات الآخرين الذين يصرف لهم المعاشات بداية من أول يناير من العام الحالي.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أعلنت زيادة الحد الأدنى للمعاش مع زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

وفي بيان لوزارة التضامن أكدت على أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز الدعم المالي للمستفيدين وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية.

ما هو الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بعد الزيادة الجديدة 2025؟

- 1495 جنيه الحد الأدني للمعاش ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيه مصري .

11600 جنيه الحد الاقصي للمعاش مع الزيادة الجديدة.

300 جنيه زيادة الاشتراك التأميني كحد ادنى، فأصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 فقط.

وصرف معاشات يناير بالزيادة الجديدة، ويمكن لأصحاب المعاشات الحصول على المعاشات مع الزيادة المقررة مؤخرًا من خلال أماكن عدة ومنها:

- مكاتب البريد.

- ماكينات الصرف الآلي.

- من فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات بمصر.

موعد زيادة المعاشات 2025

ومن المقرر بحسب المعلن من قبل وزارة التضامن الاجتماعي سيتم صرف الزيادة مع معاشات شهر يناير 2025.

وبحسب وزارة التضامن فإن موعد صرف المعاشات للمتقاعدين يكون في بداية كل شهر ميلادي إلا إذا توافق هذا اليوم مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية فيتم تقديمه أو تأخيره.

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