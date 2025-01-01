أرخص عروض كازيون اليوم الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة 2025

مع بداية عام 2025، يبحث العديد من المواطنين على محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة عروض كازيون اليوم الأربعاء والتخفيضات بمناسبة السنة الجديدة وذلك للشراء بأسعار منخفضة لذا يسعي ماركت كازيون تلبية كافة الاحتياجات خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

كما تشمل عروض كازيون اليوم الأربعاء، كافة السلع الغذائية والمجمدات واللحوم والالبان، والمنظفات وغيرها من المنتجات.

ويستعرض الموجز، فيما يلي عروض كازيون ماركت اليوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة 2025.

عروض كازيون ماركت بمناسبة رأس السنة 2025

سعر شراء شاشة إل إي دي سمارت 32 بوصة: 3888 جنيه

خلاط فلامنجو بقوة 400 وات بسعر 699 جنيه

دفاية ناشورال سكاي شمعتين بسعر 299 جنيه.

برجر تندر تشيكن بسعر 109.95 جنيه.

مناديل مطبخ فاميليا " رول + 2 رول إضافي" نحو 59.95 جنيه.

سعر شراء جيل منظف 3 لتر : 172.50 جنيه.

سجل سعر شراء تايد جيل 3.3 لتر نحو 160 جنيه.

سجل سعر شراء صابون كاماي 4 قطع من ضمن عروض كازيون نحو 53.95 جنيه.

سعر شراء علبة نوتيلا شوكولاتة وزن 350 جم من ضمن عروض كازيون : 178 جنيه

عروض كازيون علي كافة المنتجات 2025

وتأتي عروض كازيون الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة، كما موضحة بالصور التي قام بها كازيون ماركت بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”، على النحو التالي:

عروض كازيون اليوم الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة

عروض كازيون اليوم الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة

عروض كازيون اليوم الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة

عروض كازيون اليوم الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة

عروض كازيون اليوم الأربعاء في رأس السنة الميلادية الجديدة

كيفية الاستفادة من عروض كازيون ماركت

كما يمكن الاستفادة من عروض كازيون ماركت بعدة طرق مثل:

يمكنك زيارة أقرب فرع لك لتكتشف العروض المتاحة مباشرة.

يوفر كازيون تطبيقا مخصصًا للتسوق الإلكتروني، حيث يمكنك الاطلاع على العروض اليومية وطلب المنتجات بكل سهولة، وللتحميل التطبيق أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا

يحتوي الكتالوج الأسبوعي على تفاصيل العروض والخصومات، مما يساعدك في الاطلاع على أفضل الصفقات المتاحة.

تطبيق كازيون

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