ارتفاع أسعار نسكافيه في مصر بحلول العام الجديد. اعتبارًا من الغد

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية ورئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، عن زيادة أسعار نسكافيه بداية من غدًا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، تأتي هذه الزيادة في إطار التغيرات المستمرة بأسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق.

ويوضح الموجز في التقرير التالي مقارنة بين أسعار نسكافيه القديمة والجديدة للنسكافية

مقارنة بين الأسعار القديمة والجديدة لنسكافيه

بحسب تصريحات "المنوفي"، ارتفعت أسعار الأظرف الصغيرة (الكيس صغير الحجم) بمقدار يتراوح ما بين جنيه وجنيهين، مما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين، وأوضح أن هذه الزيادة تأتي نتيجة التغيرات في تكلفة الإنتاج والنقل.

أسعار نسكافيه في مصر

أسعار نسكافيه الجديدة بعد الزيادة

نستعرض فيما يلي قائمة بأسعار بيع بعض أصناف نسكافيه للمستهلك، وفقًا للسعر المقترح بعد الزيادة:

نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة (12/24 × 18 جم): بسعر 7 جنيهات.

نسكافيه جين ستيك كراميل (12/24 × 180 جم): بسعر 7 جنيهات.

نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12: بسعر 7 جنيهات.

نسكافيه بي ستيك بالحليب (24/12 × 200 جم): بسعر 9 جنيهات.



أسعار نسكافيه جولد في الأسواق

شهدت أصناف نسكافيه جولد زيادة ملحوظة، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

نسكافيه جولد (12 × 21 جم): بسعر 10 جنيهات.

نسكافيه جولد دان: بسعر 145 جنيهًا.

نسكافيه جولد دارك: بسعر 493 جنيهًا.



أسعار نسكافيه لشهر يناير 2025

جاءت باقي الأسعار على النحو التالي:

نسكافيه جولد إسبرسو برطمان (6 × 100 جم): بسعر 324 جنيهًا.

نسكافيه جولد ديسيف: بسعر 324 جنيهًا.

نسكافيه جولد اورج سيمب جارايت (12 × 100 جم): بسعر 324 جنيهًا.

نسكافيه كلاسيك داون برطمان (12 × 47.5 جم): بسعر 33 جنيهًا.



أسعار أصناف أخرى من نسكافيه

نسكافيه كلاسيك عبوة: بسعر 162.5 جنيهًا.

نسكافيه كلاسيك علبة (6 × 190 جم): بسعر 306.6 جنيهًا.

نسكافيه لاتيه جاهز للشرب (24 × 220 مل): بسعر 35 جنيهًا.

نسكافيه ريو موكا (24 × 220 مل): بسعر 35 جنيهًا.

نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب (24 × 220 مل): بسعر 35 جنيهًا.



تأثير زيادة أسعار نسكافيه على المستهلك

تشير هذه الزيادات إلى ضغط متزايد على القوة الشرائية للمستهلكين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، من المتوقع أن تثير هذه التغيرات تباينًا في آراء المستهلكين حول جودة المنتجات مقابل الأسعار الجديدة.

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