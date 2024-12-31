نهاية عام 2024.. مفاجأة في أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم31 ديسمبر

في اليوم الأخير من عام 2024، يشهد سوق الوقود في مصر تطورات جديدة، فما هي التغييرات التي طرأت على أسعار البنزين والسولار؟ وكيف ستؤثر هذه التغييرات على حياة المواطنين؟ هل هناك أسباب اقتصادية أو سياسية وراء هذا القرار؟ موقع الموجز يجيب على هذه الأسئلة وغيرها، ويكشف لك التفاصيل الكاملة حول آخر المستجدات في أسعار الوقود في مصر.

اسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

أسعار البنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

أسعار البنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

سعر السولار: 13.50 جنيهًا للتر.

اسعار البنزين اليوم

أسعار الغاز الطبيعي للسيارات

غاز السيارات الطبيعي: 7 جنيهات للمتر المكعب.

أسعار أسطوانات الغاز

أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 150 جنيهًا (زيادة 50 جنيهًا).

أسطوانة البوتاجاز التجاري: 200 جنيهًا (زيادة 50 جنيهًا).

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالقسط



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام التقسيط لمساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد إلغائه في يونيو الماضي، ليتيح للعملاء سداد تكلفة التوصيل بالتقسيط على مدار 7 سنوات، بدون مقدم أو فوائد، حيث تُضاف الأقساط الشهرية إلى فاتورة استهلاك الغاز.

المستندات المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل

عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع).

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

صورة من بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

أسعار البنزين

إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد في عقار يعمل بالغاز

تقديم العميل طلبًا على النموذج المعد لذلك.

عمل معاينة بواسطة قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب وتحديد الرقم الكودي.

التعاقد مع العميل بعد تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة.

تنفيذ التركيبات الداخلية بعد سداد مقايسة التركيبات.

خطوات توصيل الغاز لعقار جديد في منطقة سبق إمدادها بالغاز

ـ تقديم العميل طلبًا وفق النموذج المعد لذلك.

ـ عمل معاينة على العقار والأجهزة الموجودة.

ـ الحصول على الموافقات اللازمة وسداد تكاليف التصاريح.

ـ تنفيذ خط الخدمة المغذي للعقار وتنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية بعد سداد المستحقات.

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