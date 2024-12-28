حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم السبت 28-12-2024 .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم.. انتشرت شائعات خلال الساعات الأخيرة بشأن زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار في مصر، وتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن أسعار البنزين اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

وتنتشر شائعات ارتفاع أسعار البنزين، عادة في بداية كل عام وقبيل اجتماعات لجنة تسعير المواد البترولية، ولاسيما في أعقاب قرارات اقتصادية مهمة مثل تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري للمرة السادسة على التوالي.

حقيقة زيادة أسعار البنزين اليوم

حتى الآن، لم تصدر لجنة تسعير المواد البترولية أي قرارات بشأن رفع أسعار البنزين والسولار، التي تشهد استقرارًا ملحوظًا منذ آخر زيادة لها في 18 أكتوبر 2024.

وفقًا لتصريحات مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، فمن المتوقع أن تشهد أسعار البنزين زيادات جديدة في العام المقبل، ولكن لن تحدث هذه الزيادة قبل انتهاء الفترة التي تعهدت فيها الحكومة بعدم رفع الأسعار لمدة 6 أشهر.

ومن المقرر أن تجتمع لجنه تسعير الوقود في أبريل 2025 لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من الزيادات.

أسعار البنزين اليوم

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو 2024 أن الحكومة غير قادرة على تحمل عبء دعم الوقود لفترة أطول في ظل زيادة استهلاك المنتجات البترولية, موضحًا أن الأسعار ستشهد زيادة تدريجية حتى نهاية عام 2025، وذلك لتقليل الفجوة المالية التي تواجهها الحكومة بسبب الدعم المستمر.

أسعار البنزين اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار البنزين اليوم السبت 28 ديسمبر 2024, وفقًا لما أقرته لجنه التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر:

أسعار البنزين اليوم

سعر بنزين 80: 13.75 جنيه للتر

سعر بنزين 92: 15.25 جنيه للتر

سعر بنزين 95: 17.00 جنيه للتر

سعر السولار: 13.50 جنيه للتر

سعر الكيروسين: 13.50 جنيه للتر

سعر إسطوانة البوتاجاز: 150.00 جنيه

وتعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود هي الثالثه خلال عام 2024 إذ رفعت مصر أسعار الوقود يوليو وفي مارس الماضي بعد نحو أسبوعين من تطبيق تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

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