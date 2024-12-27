كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024 وطرق السداد الإلكترونية

يعد الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي أحد المواضيع التي تهم مالكي الوحدات السكنية، خاصة مع اقتراب موعد تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي الذي ينتهي يوم 27 ديسمبر 2024، وفي هذا التقرير يقدم الموجز خطوات الاستعلام عن الفاتورة إلكترونيًا وطرق السداد المتاحة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا

يمكن لمالكي الوحدات السكنية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي بسهولة عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

1. زيارة الموقع الإلكتروني لشركة الغاز الطبيعي.



2. الضغط على خيار "استعلام عن الفاتورة".



3. إدخال رقم المشترك.



4. كتابة كود التحقق الظاهر.



5. الضغط على زر "استعلام".

بعد اتباع هذه الخطوات، ستظهر تفاصيل الفاتورة للمستخدم، متضمنة قيمة الفاتورة المستحقة، تاريخ الاستحقاق، ورمز السداد.

طرق سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024

توفر وزارة البترول والثروة المعدنية العديد من الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الغاز الطبيعي، تسهيلًا على المواطنين. وتشمل هذه الوسائل:

تطبيقات المحافظ الإلكترونية مثل:

فون كاش من البنك الأهلي المصري.

محفظة بنك مصر.



مكاتب البريد.

تطبيقات الهواتف المحمولة مثل:

تطبيق ماي فوري.

تطبيق جوميا باي.



منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية..

فوري.

مصاري.

أمان.

بي.

خدماتي.

ضامن.

تطبيق بتروتريد للاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي

وفرت شركة بتروتريد تطبيقًا مخصصًا للاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي إلكترونيًا، ويمكن تحميله عبر متجر جوجل بلاي باتباع الخطوات التالية:

1. فتح متجر جوجل بلاي من الهاتف المحمول.



2. البحث عن تطبيق بتروتريد.



3. تحميل التطبيق وتثبيته.



4. تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.



5. اختيار خيار "استعلام عن الفاتورة".



6. إدخال بيانات عداد الغاز.



7. الضغط على زر "استعلام" لعرض قيمة الفاتورة.

لتحميل التطبيق مباشرة، يمكن الدخول إلى متجر جوجل بلاي وكتابة اسم التطبيق في خانة البحث.

موعد سداد فاتورة الغاز الطبيعي لشهر ديسمبر 2024

أكدت وزارة البترول أن سداد فاتورة الغاز الطبيعي يتم في الفترة بين يوم 6 وحتى يوم 30 من كل شهر، أما تسجيل قراءة عداد الغاز فيكون متاحًا خلال الفترة من اليوم الأول وحتى يوم 20 من نفس الشهر.

بهذا الشكل، يمكن للمواطنين متابعة فواتير الغاز وسدادها بسهولة من خلال الوسائل الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد، مع ضمان الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي غرامات.

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