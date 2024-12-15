أسعار أنابيب البوتاجاز الجديدة والمستعملة في مصر.. اعرف وصلت لكام

شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز اهتمامًا واسعًا بين المواطنين في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الشهور الماضية، وفي الوقت الحالي، يشهد السوق المصري استقرارًا نسبيًا في أسعار أسطوانات الغاز، سواء الجديدة أو المستعملة، في التقرير التالي الموجز، تلقي الضوء على تفاصيل الأسعار الحالية وكيفية تفاوتها بين المخازن والتجار.

أسعار أنابيب البوتاجاز الجديدة

تتوافر أنابيب البوتاجاز الجديدة في الأسواق بأحجام مختلفة، حيث تختلف الأسعار بناءً على سعة الأسطوانة. وتشمل الأسعار الحالية ما يلي:

أسطوانة بوتاجاز بسعة 12.5 كجم: يبلغ سعرها الجديد 1050 جنيهًا مصريًا.

أسطوانة بوتاجاز بسعة 25 كجم: يبلغ سعرها الجديد 2110 جنيهات مصرية.



أسعار أنابيب البوتاجاز المستعملة

أما بالنسبة للأنابيب المستعملة، فهي خيار مناسب لبعض الأسر نظرًا لأسعارها الأقل مقارنة بالجديدة. وتتراوح أسعار الأنابيب المستعملة بين:

550 جنيهًا مصريًا كحد أدنى.

720 جنيهًا مصريًا كحد أقصى.

سعر انبوبة الغاز



أسعار أنابيب الغاز للاستخدام اليومي

يرغب العديد من المواطنين في معرفة أسعار أنابيب الغاز اليومية المستخدمة في المنازل أو المحال التجارية، خصوصًا بعد التغيرات الأخيرة، وحاليا، تشير التقارير إلى أن الأسعار مستقرة، لكنها تختلف حسب مصدر الشراء، سواء من المخزن أو التاجر، وتفصيل الأسعار كالتالي:

أسطوانة غاز بسعة 12.5 كجم:

سعرها عند الشراء من المخزن يبلغ حوالي 150 جنيهًا مصريًا.

سعرها عند الشراء من التاجر يتراوح بين 170 جنيهًا مصريًا.



أسطوانة غاز بسعة 25 كجم:

سعرها عند الشراء من المخزن يصل إلى 200 جنيه مصري.

سعرها عند الشراء من التاجر يصل إلى حوالي 220 جنيهًا مصريًا.

استقرار في الأسعار رغم التغيرات السابقة

على الرغم من الارتفاعات التي طرأت على أسعار أنابيب البوتاجاز خلال الشهور الماضية، فإن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار، ومع ذلك، يبقى السعر متفاوتًا حسب الجهة الموردة، سواء كان المخزن الرئيسي أو التجار الذين يضيفون هامش ربح عند البيع.

يعد استقرار أسعار أسطوانات الغاز مؤشرًا إيجابيًا للأسر المصرية، خاصة مع اعتماد الكثيرين عليها في الطهي والتدفئة، وننصح المواطنين بمتابعة التحديثات الدورية للأسعار من خلال الجهات الرسمية لضمان الحصول على أفضل الأسعار.

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