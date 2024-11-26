خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء.. اعرفها بكل سهولة

خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء.. يُعد خطوة أساسية للحصول على خدمة الكهرباء للعقارات السكنية أو التجارية، وبالتالي يرغب عدد من المواطنين في معرفة الأوراق المطلوبة خاصة بعد أن أتاحت وزارة الكهرباء منذ وقت سابق العدادات مسبقة الدفع بالكارت، لترشيد الاستهلاك والحد من حالات سرقة التيار.

ويتطلب التقديم على العداد اتباع مجموعة من الخطوات الرسمية التي تضمن توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني وآمن، وفقاً للشروط والمعايير التي وضعتها شركات التوزيع ولهذا ارتفعت معدلات البحث حول خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء.

خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء

ومن المعروف أن خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء تشمل ذلك تقديم الطلب المناسب، تجهيز المستندات المطلوبة، والالتزام بالشروط التي تختلف بحسب حالة العقار، سواء كان قانونياً أو ضمن طلبات التصالح.

الموجز خلال السطور التالية ترصد لكم خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء بالتفصيل لضمان سهولة تنفيذ الإجراء وتفادي أي مشكلات.

خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء

ومن خطوات التقديم على عداد كهرباء الآتي:

خطوات التقديم على عداد كهرباء

1. الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بالضغط هنا

2. اختر الخدمة المناسبة لك من القائمة الرئيسية.

3. اختر «تركيب عداد كهرباء قانوني لأول مرة».

4. إدخال البيانات المطلوبة.

5. قم بملأ نموذج الطلب وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج بدقة.

6. إرفاق المستندات المطلوبة، ورفعها على المنصة «صورة بطاقة الرقم القومي، وأي مستندات أخرى مطلوبة».

7. تأكد من صحة البيانات، وإدخال جميع البيانات بشكل صحيح

8. حفظ نسخ من المستندات المرفوعة، لتكون إثباتًا لتقديم الطلب.

9. اضغط على «إرسال الطلب» لتقديمه.

10. سيظهر لك كود طلبك على الشاشة، تأكد من حفظ الكود للاستعلام عن طلبك عن طريق عبر المنصة أو الاتصال بخدمة العملاء.

أما فيما يتعلق بـ الشروط والأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء فهو كالتالي:

الشروط والأوراق المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء

= إحضار صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب لتقديم على عداد الكهرباء بالكارت.

= إحضار عقد الملكية الخاص بالوحدة التي ترغب في تركيب عداد الكهرباء بالكارت لها على أن يكون عقد الملكية باسم صاحب البطاقة التي ستقدمها.

= إحضار إيصال السداد لآخر عملية ممارسة لمقدم الطلب للوحدة التي تريد توصيل عداد الكهرباء بالكارت لها.

= عليك بتقديم كل البيانات التي سبق وذكرناها على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء

وبعد التعرف على خطوات وشروط تقديم على عداد كهرباء ننقل لكم أسعار عدادات الكهرباء الجديدة 2024 وهي كالتالي:

أسعار عدادات الكهرباء الجديدة 2024

- سعر عداد الكهرباء الأحادي 2024 إلى 1274 جنيه، شامل مصاريف النقل والتخزين، وتصل رسوم التركيب إلى 285 جنيه، وتشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

- سعر عداد الكهرباء الثلاثي 2024 إلى 1547 جنيه، شامل مصاريف النقل والتخزين، وتصل رسوم التركيب إلى 285 جنيه، وتشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.

- سعر تركيب العداد المحول 2024 إلى 1935 جنيه.

- سعر تركيب عداد الكهرباء داخل المحلات التجارية 2024 إلى 1600 جنيه.

- سعر تركيب العداد الكودي الإلكتروني 2024 «3 فاز» إلى 2000 جنيه.

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