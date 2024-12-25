الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بآخر شهر من 2024.. أون لاين

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.. مع اقتراب نهاية عام 2024، يزداد اهتمام المواطنين بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر، باعتبارها آخر فاتورة في العام.

ويُعد الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من الخدمات الأساسية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء في مصر، حيث تتيح للمواطنين التعرف على قيمة استهلاكهم الشهري بسهولة وشفافية.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وتوفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منصات إلكترونية متطورة، مثل مواقع شركات الكهرباء وتطبيقاتها الذكية، لتسهيل عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها.

وتتيح هذه المنصات الاطلاع على قيمة الاستهلاك وفقًا لشرائح الكهرباء المعلنة، مع إمكانية تقديم شكاوى أو استفسارات حول فاتورة الكهرباء.

الموجز ينقل عبر النقاط التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين وطرق السداد وهي كالتالي:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين

الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء من خلال الضغط هــــــــنا القيام بالضغط على أيقونة «خدمات» الضغط على أيقونة «الاستعلام عن الفواتير الشهرية». ادخال بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة. ادخال رقم العداد. سجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام. اضغط على أيقونة «الاستعلام». ظهور قيمة فاتورة كهرباء.

وهناك عدد كبير ومختلف من طرق سداد فاتورة الكهرباء، إذ يمكن للمشتركين السداد من خلال التوجه إلى مراكز الشحن التابعة لشركة الكهرباء، والتي تقدم الخدمة دون أي رسوم إضافية، كما يمكن سدادها من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، والتي تضيف رسوم خدمة إضافية لقيمة الشحن، مثل: «أمان- وقتي - تمام - سداد - فوري - مصاري - Bee - ممكن - ضامن».

أما فيما يتعلق بـ طرق سداد فاتورة الكهرباء من خلال «فوري» فجاءت على النحو التالي:

طرق سداد فاتورة الكهرباء

سجل الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الضغط هنـــــــــا.

الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة».

إدخال بيانات العداد: «رقم العداد، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء».

الضغط على السداد بواسطة «فوري».

وهناك طرق أخرى للسداد لعل أبرزها طرق سداد فاتورة الكهرباء من خلال فودافون كاش وهي كالتالي:

طرق سداد فاتورة الكهرباء من خلال فودافون كاش

الدخول على تطبيق «فودافون كاش». يجب اختيار مقدم الخدمة التابع لها. الاستعلام عن القيمة المستحقة عن طريق رقم الهاتف أو رقم الفاتورة المسجلة. ظهور المبلغ المستحق. إدخال الرقم السري لفودافون كاش لتأكيد الدفع.

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