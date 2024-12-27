موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2024.. شوف هتدفع كام

يزداد البحث عن موعد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2024 عبر الإنترنت لتجنب فرض الغرامات، حيث توفر الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن الفاتورة وسدادها بسهولة عبر موقعها الرسمي أو من خلال طرق متعددة أخرى.

وتبدأ فترة السداد دون غرامات من اليوم الأول للشهر وحتى 20 من الشهر، حيث يتم بعدها تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

موعد فاتورة التليفون الأرضي شهر ديسمبر 2024

1-20 ديسمبر 2024 فترة السداد دون غرامات.

20-28 ديسمبر 2024 تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط.

28 ديسمبر 2024 رفع الخدمة مؤقتًا عن الخط في حالة عدم السداد.

إذا استمر عدم السداد لمدة تصل إلى خمسة أشهر، يتم رفع الحرارة عن الخط الأرضي نهائيا إلى حين تسوية المبلغ المستحق.

الغرامات المترتبة على التأخير

أعلنت المصرية للاتصالات أن التأخير في السداد لشهرين أو أكثر يترتب عليه غرامة بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة شهريًا، بحد أدنى 10 جنيهات، أما في حالة تجاوز التأخير سبعة أشهر، يتم سحب الخط الأرضي بشكل نهائي.

طرق الاستعلام والدفع

توفر الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن الفاتورة ودفعها، منها:

الاستعلام عبر الموقع الرسمي:

الدخول إلى الموقع الرسمي.

إدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

عرض الفواتير المطلوب سدادها.

الدفع الإلكتروني:

عبر موقع الشركة باستخدام بطاقة الفيزا.

تطبيق MY WE.

منافذ الدفع النقدي والإلكتروني:

فروع WE ومكاتب البريد.

ماكينات فوري ومصاري وأمان.

المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش.

تأثير عدم السداد على خدمة الإنترنت

نوهت الشركة إلى أن انقطاع خدمة التليفون الأرضي يؤثر بشكل مباشر على خدمة الإنترنت المنزلي، ما يبرز أهمية الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة.

دعوة الشركة للعملاء

ناشدت الشركة المصرية للاتصالات عملاءها بسرعة تسديد الفواتير المستحقة لتجنب الغرامات وانقطاع الخدمة، مؤكدة أنها ستخصص الخطوط غير المستخدمة للعملاء الجدد الذين هم بحاجة ماسة إلى خدمات الإنترنت والتليفون الأرضي.

الشركة المصرية للإتصالات

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