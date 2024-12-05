كشفت الشركة المصرية للاتصالات WE أسعار شرائح الاتصالات الإلكترونية eSIM للعملاء في الفروع، وذلك بعدما أعلنت رسميًا عن توفير خدمة الشريحة الإلكترونية eSIM في جميع فروعها، لتتيح لعملائها فرصة تجربة أحدث تقنيات الاتصال الرقمية، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

أسعار شرائح الاتصالات الإلكترونية eSIM للعملاء في الفروع

ووفقًا لما ذكرته الشركة، فإن أسعار شرائح الاتصالات الإلكترونية eSIM للعملاء في الفروع تبلغ 330 جنيهًا عند شراء خط جديد، و270 جنيهًا عند استبدال الشريحة المادية التقليدية بشريحة إلكترونية.

ما هي الشريحة الإلكترونية eSIM؟

الشريحة الإلكترونية eSIM هي نسخة رقمية من الشريحة المادية التقليدية، تُدمج داخل الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة التابلت، تتميز هذه التقنية بإلغاء الحاجة إلى وجود شريحة فعلية، حيث يتم تحميل ملف تعريف الشريحة عبر رمز استجابة سريع QR Code، مما يسهل عملية الاتصال بشبكات المحمول وإدارة الحسابات عن بُعد.

مميزات الشريحة الإلكترونية eSIM

توفير المساحة: لكونها مدمجة داخل الجهاز، تتيح للمصنعين توفير مساحة أكبر لتطوير الأجهزة بحجم أصغر. سهولة التبديل بين الشبكات: يمكن للمستخدمين التبديل بسهولة بين شبكات المحمول المختلفة دون الحاجة لتغيير الشريحة. إدارة متعددة للشرائح: تتيح إمكانية تخزين أكثر من ملف تعريف لشبكة واحدة، ما يسمح باستخدام أكثر من رقم على جهاز واحد. أمان أعلى: يصعب فقدان الشريحة أو تلفها، مما يعزز من أمان البيانات الشخصية.

كيفية الحصول على الشريحة الإلكترونية eSIM

زيارة أقرب فرع من فروع WE للحصول على الشريحة ودفع الرسوم.

التأكد من دعم الجهاز لتقنية eSIM من خلال إعدادات الهاتف أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111.

استلام QR Code لتفعيل الخدمة، وتأكيد البيانات المطلوبة من خلال فريق خدمة العملاء.

تتيح المصرية للاتصالات هذه الخدمة لجميع عملاء الأفراد والشركات، وتؤكد أن الشريحة الإلكترونية توفر حلاً متطورًا يلبي احتياجات المستخدمين المتزايدة في العصر الرقمي.

سعر شريحة eSIM

تأثير شريحة eSIM على مستقبل الاتصالات

أحدثت تقنية eSIM تحولاً كبيراً في قطاع الاتصالات، والتي ستساهم في:

تقليل الاعتماد على الشرائح البلاستيكية، مما يحمي الموارد الطبيعية.

تقديم تجربة مستخدم متكاملة وأكثر سهولة.

تمكين المستخدمين من التنقل بين شبكات الاتصال دون قيود، مما يعزز من حرية الاختيار.

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