أسعار الفراخ والبط اليوم الثلاثاء 31-12-2024 داخل بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء.. سجلت أسعار الدواجن والبط صباح اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024، انخفاضًا ملحوظًا، وخاصة في أسعار الفراخ البيضاء إذ تراوحت الانخفاضات في سعر كيلو الفراخ ما بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

ويستعرض الموجز، فيما يلي أسعار الدواجن بأنواعها، وسعر كرتونة البيض سواء كان الأبيض او الأحمر أو البلدي وسعر البط.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

حيث سجل متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك لـ 85.6 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن نحو 78 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

وصل متوسط سعر الفراخ البلدي لـ 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

و تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

أسعار الفراخ

سعر كرتونة البيض في المزرعة اليوم

كما يضاف 10 جنيهات للبيع في المحلات للمستهلك:

سعر كرتونة البيض الأبيض: 146 - 149 جنيها

سعر كرتونة البيض الأحمر: 147 - 150 جنيها

سعر كرتونة البيض البلدي: 134 - 135 جنيها

سعر كرتونة البيض

سعر البط في بورصة الدواجن اليوم:

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم لـ 109 - 110 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو بط بغالي اليوم الثلاثاء ما بين 74 - 75 جنيها

ووصل سعر كيلو بط فرنساوي اليوم لـ 64 - 65 جنيها.

سعر كيلو بط مسكوفي

سجل سعر كيلو بط مسكوفي اليوم الثلاثاء 31-12-2024 لـ 84 - 85 جنيها.

سعر البط اليوم

اسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.

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