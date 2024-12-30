كم سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 30-12-2024 للمستهلك في المحلات

سعر كرتونة البيض اليوم.. يبحث الكثير من المستهلكين عن سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 30-12-2024 للمستهلك، حيث شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارًا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وفقًا لبورصة الدواجن، ويأتي ذلك بعدما شهدت أسعار الدواجن والبيض تذبذبًا خلال الفترة الماضية بين الارتفاع والانخفاض.

ويستعرض الموجز، أسعارالبيض بأنواعه وأسعار الدواجن والكتاكيت والبط على النحو التالي:

ما هو سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 30-12-2024 للمستهلك

استقرت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي، اليوم الاثنين 30-12-2024، عند اخر ارتفاع بنحو 5 جنيهات، وجاء آخر تحديث لسعر كرتونة البيض كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 149 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ 159 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بـ 160 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ما هي أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 78 جنيهًا، لتباع في الأسواق بـ 88 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 87: 88 جنيهًا للكيلو في البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 97 98 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهات ليباع للمستهلك بالأسواق بـ 125 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو البانيه، اليوم، بين 185، و180 جنيهًا باختلاف الأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الأبيض (قطعان) بين 26 و26.5 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو بيور أسعارًا بين 17 و18 جنيهًا

سجل سعر الكتكوت البلدي تراوحًا بين 5 و6 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البط اليوم

تراوحت أسعار البط المسكوفي (عمر يوم) بين 34 و35 جنيهًا.

سجل البط الفرنساوي (عمر يوم) أسعارًا بين 17 و18 جنيهًا

بلغ سعر البط البغال المحلي ما بين 39 و40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

ويذكر أن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يزداد الطلب على الدواجن بأنواعها والبيض، مما دفع بعض الأمهات إلى تربية الدواجن في المنزل وذلك لتوفير التكاليف.

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