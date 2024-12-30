سعر الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 30-12-2024 داخل بورصة الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن صباح اليوم الاثنين 30-12-2024، تحديث جديد في سعر الفراخ البيضاء وذلك بالأسواق، والتي تعد الأكثر طلبًا من قبل المستهلكين، حيث تشهد الأسعار انخفاضًا منذ نهاية الأسبوع الماضي.

ويستعرض الموجز، أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو الحمراء في بورصة الدواجن، بجانب سهر كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت والبط، على النحو التالي:

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

سجلت 78 جنيهًا للكيلو الواحد تسليم أرض المزرعة، فيما يتغير السعر بالسوق للمستهلك، ليتراوح بين 84 و95 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة المُباع فيها.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

تراوح سعر الفراخ البلدي في المحلات اليوم بين 105 و115 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الساسو الحمراء

ويبلغ سعر الكيلو من الفراخ الساسو الحمراء لدى بورصة الدواجن اليوم، 90 جنيهًا للكيلو الواحد.

في حين تباع للمواطنين بالأسواق المحلية بقيم تتراوح بين 100 و105 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو في الأسواق بين 5 و15 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاثنين 149 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ 159 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم نحو 155 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ165 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم لـ 150 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بـ 160 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل الكتكوت الساسو بيور أسعارًا بين 17 و18 جنيهً

الكتكوت الهجين يتراوح بين 9 و10 جنيهات.

الكتكوت الروزي بيور يتراوح بين 11 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض (قطعان) بين 26 و26.5 جنيهًا.

الكتكوت الجيل الثاني يتراوح بين 11 و12 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي تراوحًا بين 5 و6 جنيهات

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البط اليوم

سجل البط الفرنساوي (عمر يوم) أسعارًا بين 17 و18 جنيهً

تراوحت أسعار البط المسكوفي (عمر يوم) بين 34 و35 جنيهًا.

بلغ سعر البط البغال المحلي ما بين 39 و40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

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