أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025.. بدءًا من الغد

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025.. تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية لشهر يناير 2025، بدءًا من غدًا الأربعاء 1 يناير 2025 للمستفيدين المدرجين على البطاقات التموينية, حسب نظام الدعم الحالي الذي يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفر الاحتياجات الأساسية بأسعار مدعمة.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

أعلنت الوزارة عن توفير 31 سلعة ضمن قائمة المقررات التموينية لهذا الشهر والتي تشمل أبرز احتياجات الأسر المصرية, ويصل قيمة الدعم المقدم لكل فرد 50 جنيهًا حتى المستفيد الرابع على البطاقة، بينما يحصل المستفيد الخامس ومن يليه على دعم بقيمة 25 جنيهًا شهريًا.

موعد صرف السلع التموينية لشهر يناير 2025

تبدأ عملية الصرف منذ بداية الشهر 1 يناير 2025 من خلال 40 ألف منفذ تمويني ومجمع استهلاكي موزعة على جميع محافظات الجمهورية، لضمان وصول الدعم للمستفيدين بسهولة.

وحرصت الوزارة على توفير الكميات اللازمة من السلع بجودة مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات 64 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه شهريًا.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

يستعرض “الموجز” قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025, وجاءت كالتالي:

بلغ سعر السكر المعبأ (1 كجم) نحو 12.60 جنيهًا.

وصل سعر زيت الخليط (800 مللي) إلى 30 جنيهًا.

حدد سعر الدقيق المعبأ (1 كجم) عند 18 جنيهًا.

استقر سعر المكرونة (800 جم) على 17 جنيهًا.

بلغ سعر المكرونة (400 جم) 8.5 جنيه.

أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2025

سجل سعر العدس المجروش (500 جم) 21 جنيهًا.

قدر سعر الفول المعبأ (500 جم) بـ 9 جنيهات.

طرح سعر علبة مرقة الدجاج عند 6 جنيهات.

بلغ سعر المسلى الصناعي (800 جم) 36 جنيهًا.

حدد سعر الشاي الناعم (40 جم) عند 5 جنيهات.

وصل سعر الصلصة (300 جم) إلى 8 جنيهات.

استقر سعر التونة المفتتة (140 جم) على 18 جنيهًا.

طرح سعر المربى (350 جم) بـ 16 جنيهًا.

بلغ سعر جبنة التتراباك (250 جم) 7.50 جنيه.

سجل سعر الجبن الأبيض (125 جم) 4.5 جنيه.

حدد سعر مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جم) عند 25 جنيهًا.

قدر سعر المسحوق اليدوي العادي (800 جم) بـ 16 جنيهًا.

طرح سعر صابون الغسيل (125 جم) عند 3 جنيهات.

استقر سعر صابون التواليت (125 جم) على 7.50 جنيه.

بلغ سعر اللبن الجاف (125 جم) 25.5 جنيهًا.

حدد سعر الخل 5% (900 مللي) عند 6 جنيهات.

وصل سعر ملح الطعام (300 جم) إلى 1.25 جنيه.

بلغ سعر بار الحلاوة الطحينية (40 جم) 3 جنيهات.

طرح سعر سائل غسيل الأواني (80 جم) عند 3 جنيهات.

استقر سعر بسكويت يويوز السادة على 1.5 جنيه.

حدد سعر بسكويت يويوز ويفر عند 2.75 جنيه.

بلغ سعر بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سجل سعر بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

استقر سعر الطحينة البيضاء (140 جم) على 3.75 جنيه.

طرح سعر القهوة سريعة الذوبان (18 جم) بـ 4 جنيهات.

قدر سعر مسحوق الغسيل (60 جم) بـ 4.50 جنيه.

وناشدت وزارة التموين المواطنين تحديث بيانات بطاقات التموين واستيفاء الوثائق المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم, وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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