موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025.. الأوراق المطلوبة وأماكن سحب الكراسات

شهدت محركات البحث جوجل ارتفاعًا ملحوظًا حول موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025، وذلك لتهافت كثير من الأسر وأولياء الأمور للبحث عن فرص مناسبة لأبنائهم تساهم في بناء مستقبل مهني واعد في خدمة الوطن.

ويأتي ذلك عقب إعلان موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الراغبين في الانضمام لمعاهد معاوني الأمن 2025، حيث يبدأ التقديم يوم السبت الموافق 4 يناير 2025 حتى يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025.

لذا يستعرض الموجز، موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025، وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة، وشروط الالتحاق وأماكن الاختبارات، على النحو التالي:

موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025

وحددت وزارة الداخلية موعد تقديم معهد معاوني الأمن 2025 الدفعة 11، للذكور والإناث، ليبدأ من يوم السبت الموافق 4 يناير 2025، ويستمر حتى الإثنين 17 فبراير 2025.

طريقة التقديم في معاهد معاوني الأمن 2025

وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحت قسم خدمات معاوني الأمن.

تقديم معهد معاوني الأمن 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025

وأوضحت، الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد معاوني الأمن 2025، للذكور والإناث، التي يتعين عليهم تجهيزها وهي كالتالي:

مفردات مرتب الأب والأم.

بيان نجاح الشهادة الإعدادية بدون درجات، يكتب فيه مطلوب لمعهد معاوني الأمن.

الموقف من التجنيد.

عدد 12 صورة شخصية.

قيد فردي للطالب لبيان أنه غير متزوج.

استكمال البيانات والأوراق وفقا لما مذكور في كراسة الشروط

قيد عائلي للأب.

شهادة ميلاد كمبيوتر.

قيد عائلي للجدود من ناحية الأب والأم.

معهد معاوني الأمن 2025

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية دون تجنس أو ازدواج جنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا وألا يزيد على 23 عامًا وقت فتح باب التقديم.

حاصل على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون المتقدم أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا للقانون.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة حكومية أو من أحد معاهد معاوني الأمن أو أي مؤسسة تعليمية أخرى، إلا بعد مرور 4 سنوات على الأقل.

اجتياز الفحوص الطبية والنفسية واختبارات السمات واللياقة البدنية، وألا يقل الطول عن 168 سم للذكور و158 سم للإناث، مع وزن مناسب وفق المعايير المحددة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2025

ويذكر أن أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2025، ووفقًا لوزارة الداخلية، تكون عن طريق معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، والتي تأتي كالتالي:

معهد معاوني الأمن 2025

أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2025 للذكور:

معهد 6 أكتوبر "الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا".

معهد وادي النطرون "البحيرة، الإسكندرية، مطروح، غرب الدلتا".

معهد سوهاج "أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد".

معهد طرة “القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وجنوب سيناء”.

معهد معاوني الأمن 2025

أماكن سحب كراسات معاوني الأمن 2025 للإناث:

معهد طرة “لكافة المحافظات”.

اقرأ أيضًا

خطوات استعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2025 .. موقع النيابة العامة

تعرف على أماكن استخراج شهادة الميلاد ورسومها والمستندات المطلوبة