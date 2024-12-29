بالرابط الرسمي للتسجيل.. شروط وموعد الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن

أصدرت وزارة الداخلية بقطاع التدريب شروط وموعد الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن حيث أعلنت بدء قبول دفعة جديدة للراغبين بالالتحاق، ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بالكامل حول موعد الالتحاق والربط المخصص للتسجيل.

رابط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

أعلنت وزارة الداخلية رابط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر من هنـــــــــــــا حيث من المقرر أن يبدأ التقديم يوم السبت 4 يناير 2025 ويستمر حتى الإثنين 17 فبراير 2025. وتحث وزارة الداخلية المتقدمين على التقديم من خلال الموقع الرسمي فقط أو التوجه إلى المعاهد المعتمدة.

معاونى الأمن

شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

أوضحت وزارة الداخلية شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن حيث يتطلب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وأن يكون خاليًا من الجنسية المزدوجة وأن يكون العمر بين 16 و 23 عامًا في تاريخ بدء التقديم.

وأشارت وزارة الداخلية أن من ضمن شروط الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وباقي الشروط كالتالي:

ألا يكون قد تم فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو أي معهد آخر.

أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والنفسية التي تحددها الجهات المختصة.

أن يتجاوز اختبارات السمات واللياقة البدنية وفقًا للائحة المعاهد.

أن يكون طول المتقدم 168 سم للذكور و158 سم للإناث.

ألا يكون المتقدم مجندًا في القوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة في الشرطة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

مقرات اختبارات الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن

معهد معاونى الأمن بطره ذكور في القاهرة والشرقية والقليوبية وغيرها من المحافظات.

معهد معاونى الأمن بالبحيرة ذكور للمحافظات الشمالية.

معهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر ذكور للجيزة والفيوم وبني سويف.

معهد تأهيل الأفراد بسوهاج ذكور لمحافظات الصعيد.

معهد معاوني الأمن بطره في القاهرة إناث لجميع المحافظات.

معاونى الأمن

مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

تتحمل الدولة نفقات التعليم والتدريب والإعاشة.

يحصل الطلاب على مكافأة شهرية طوال فترة الدراسة.

يتمتعون بالخدمات الصحية والتأمين الصحي للطلبة.

يُستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.

يُمنح الناجحون دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية.

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